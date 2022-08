Presunto caso de bullying tiene a un menor internado en una clínica de Pereira

Lo que comenzó como una pelea inocente de niños, terminó con un menor de 13 años de edad hospitalizado en una clínica de la capital risaraldense.

Según Sandra Milena Valderrama, madre del adolescente afectado, todo inició porque supuestamente su hijo habría coqueteado con la novia del agresor, otro menor de 13 años. Al parecer, luego de varias amenazas, se dio una fuerte pelea que tiene al joven con lesiones severas.

Sandra hoy quiere enviarles un mensaje a los padres de familia, para que crean en sus hijos cuando les digan que les están haciendo bullying, pues ella manifestó que si ella hubiera prestado atención su hijo no estaría hospitalizado.

“Nosotros vivimos en la comuna Villasantana de Pereira, los niños eran amiguitos, crecieron juntos, nos tuvimos que ir un tiempo, y cuando volvimos yo entré a mi hijo al colegio oficial del sector, ahí él se reencontró con su amigo, pero todo cambió. Resulta que el niño agresor tenía una noviecita, y creía que mi hijo le coqueteaba, y comenzó a hacerle bullying, a amenazarlo, pero yo creí que era cosa de niños”, dijo la madre.

Noticia de Interés: Ciclista muere en accidente de tránsito en La Virginia, Risaralda

Sandra Milena explicó como todo avanzó al punto de tener hoy a su hijo hospitalizado “Yo le advertí a mi hijo que no le fuera hacer nada al niño que lo molestaba porque en contextura es más pequeño, y resulta que pasó fue al contrario, cuando me di cuenta fue que una amiga me llamó y me dijo que al frente de la casa de ella le estaban pegando a mi hijo.

Según versiones entregadas por los vecinos, el agresor quien es un menor de 13 años también, le dio puños y patadas a mi pequeño, lo tumbó y lo dejó inconsciente, y solo decía que lo iba a matar”

La madre del niño afectado comentó en qué estado quedó el menor “Tenía heridas en todo el cuerpo, la más grave es la que se le produjo en la cabeza pues se le hizo un coágulo de sangre, lo dejó en coma más de 2 días, y tiene trauma craneoencefálico” explicó.

Finalmente esta madre indicó que no quiere que su historia se repita “Yo le advertí a los abuelos de este menor lo que pasaba, las peleas que habían, el bullying que existía, pero nadie me hizo caso, yo cuando preste atención a lo que me decía mi hijo ya fue demasiado tarde. Hoy pido a los padres de familia y entes encargados que coloquen más atención en lo que dicen los niños, que no desestimen sus palabras, y que se trabaje más en la prevención de este tipo de casos” aseveró.

Noticia de Interés: Capturan abogada que habría estafado a 19 personas para acceder a pensiones

El menor de 13 años afectado se encuentra en proceso de recuperación, según la madre el niño tiene una pérdida de memoria parcial debido a los fuertes golpes que recibió en la cabeza.