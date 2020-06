Primer caso de coronavirus en resguardo indígena de Risaralda

Comunidades indígenas de Risaralda encendieron las alarmas, tras la detección del primer caso de la COVID-19 en sus resguardos, por lo cual le pidieron al Gobierno departamental acciones urgentes para evitar que el virus se siga propagando.

El paciente es un joven de 17 años, que vive en un asentamiento embera chamí, ubicado a seis horas del casco urbano de Pueblo Rico, por lo cual, no entienden cómo se pudo contagiar, teniendo en cuenta que este hombre no ha tenido contacto con las personas externas al resguardo.

Ancizar Hiupa, secretario General del Consejo Regional Indígena de Risaralda, aseguró que hay temor de que los casos se puedan incrementar en los resguardos.

“No entendemos cómo este joven de grado once se contagió con este virus, si él vive en el resguardo del Guadual de la comunidad embera chamí de Pueblo Rico, el cual queda a unas seis horas del casco urbano, en una zona muy alejada y no logramos comprender cómo es posible, teniendo en cuenta que no se había tenido contacto con otras personas”, aseguró.

De acuerdo con el líder indígena del departamento de Risaralda, ante esta situación urge que las autoridades de salud del departamento adopten las medidas del caso, lo cual debe incluir la entrega de los elementos de bioseguridad a sus comunidades, con el fin de evitar que se presenten más casos de la COVID-19, que pongan en peligro sus vidas.

“Además de los elementos de bioseguridad en los resguardos, necesitamos también que se realicen jornadas pedagógicas con la Secretaría de Salud, con el fin de se les indique a las comunidades sobre todos los cuidados que deben seguir para evitar el contagio de la COVID-19”, precisó.