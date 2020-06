Primera misa presencial en el país, no se realizará este domingo en Salamina

El Ministerio del Interior no entregó el aval para los protocolos que permitieran a la comunidad religiosa de Salamina, poner en ejecución el plan piloto para realizar la misa presencial, que contaba con todas las medidas de bioseguridad y distanciamiento y que estaban contempladas en la Basílica Menor Inmaculada Concepción de la localidad caldense.

En diálogo con RCN Radio, el alcalde de Salamina, Juan Pablo Ospina Rosas, había anticipado que de no ser aprobado el 'plan piloto' la eucaristía tendría que aplazarse.

“El pilotaje se pospondría, pero sería algo así como un par de días más, hasta tanto el Ministerio del Interior nos conceda el visto bueno. Hemos tenido diálogo inclusive con el viceministro del interior, Carlos Alberto Bahena, y en ese sentido él ha destacado la importancia de que La Conferencia Episcopal Colombiana haya escogido a Salamina para la reactivación de las actividades de la iglesia católica".

"Por tanto, ya está definido el municipio, como el epicentro de la realización de este plan piloto, lo que estamos esperando es que el Gobierno implemente como tal la base jurídica para no tener inconvenientes", aseguró el administrador municipal.

Pese a este retraso el mandatario local fue enfático en afirmar que este impase no supone que Salamina ya no vaya a ser la sede de la primera celebración de la religión católica en Colombia, luego de que las mismas fueran suspendidas por la propagación del Covid-19 en el país; por el contrario el municipio seguiría siendo el epicentro de este pilotaje al ser considerado uno de los municipioa 'No Covid', en el país.

"El municipio de Salamina y la Basílica Menor ya han adoptado como tal unos protocolos de bioseguridad, armonizados con los lineamientos emanados del Ministerio de Salud y Protección Social y estamos a expensas de que sea el Ministerio del Interior, el que a través de un decreto conceda las pautas e instrucciones para ser acatadas y dar reapertura a algo tan importante para nuestros ciudadanos", puntualizó Ospina Rosas, alcalde de Salamina.

Desde hace algunas semanas y con el acompañamiento de la comunidad religiosa en cabeza del presbítero Daniel Alberto Arango, párroco de Salamina, se han venido implementando en la iglesia los protocolos de bioseguridad, distanciamiento y restricción de cualquier contacto físico para estar listos cuando el gobierno nacional lo considere.

Es así como La Basílica Menor Inmaculada Concepción en Salamina tiene, en primer lugar, unos círculos de color rojo en la parte posterior de las bancas para indicar los lugares donde las personas se pueden sentar; en segundo lugar, unas cintas de color azul en el piso a una distancia de dos metros cada una para delimitar el distanciamiento en el momento de hacer las filas para la comunión.

Finalmente, el templo solo contará con el 20% del aforo, es decir, que solo 80 personas presenciarán la Eucaristía y tendrían restringido todo acto que implique el contacto directo persona - persona.