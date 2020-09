Procuraduría revocó la suspensión del Alcalde de Armenia

El alcalde Armenia, José Manuel Ríos Morales, regresará a su cargo luego de que la Procuraduría General de la Nación revocara la medida de suspensión en su contra, por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de contratos durante la pandemia.

En el documento, emitido por parte de la Procuraduría, se señala: “revocar la medida cautelar de suspensión provisional por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, Asuntos Sociales y Paz, mediante auto del 01 de septiembre de 2020, al señor José Manuel Ríos Morales, en su condición de alcalde municipal de Armenia”.

La Procuraduría resolvió que el Alcalde puede reintegrarse y que continuará en vigilancia preventiva, en relación a los contratos 01 de abril de 2020, 02 de abril de 2020, 03 de abril de 2020 y 04 de abril de 2020, por los cuales es investigado él y otros funcionarios.

José Manuel Ríos Morales dijo que su retorno al cargo "será inmediato" y convocará a un consejo de gobierno para trabajar en temas de urgencia y "seguir demostrando que se actúa de manera transparente y ajustado a la ley".

Agregó que recibió el mensaje con mucha alegría. “Iniciaré el empalme inmediatamente y convocaré una reunión con todos los secretarios del gabinete para definir temas prioritarios”, sostuvo.

Ríos indicó que el proceso de defensa continúa y sigue a la espera de su formulación de cargos para entender realmente de qué se le acusa y seguir adelante.

El mandatario recibió directamente el documento de la Procuraduría y espera hacer oficial su reintegro, con el aval del gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, quien debe dar por terminado el encargo que Claudia Milena Rivera Arévalo cumplió en funciones como alcaldesa encargada desde el 14 de julio de 2020.

Cabe recordar que el Alcalde había sido suspendido por tres meses y la medida de prorrogar la decisión nuevamente fue tomada, según la Procuraduría, para evitar que el investigado continuara con las conductas presuntamente irregulares.

Para el alcalde Ríos, "no hay aún una sustentación objetiva sobre la causal de la suspensión, lo que podría ser una afectación a la presunción de su inocencia".

Reiteró que a la fecha no tiene formulación de cargos, no ha tenido la posibilidad de defenderse y no ha sido llamado a entregar versión de los hechos.

La situación tenía en total incertidumbre a la ciudad por el cambio de alcaldes encargados y la falta de toma de decisiones importantes para el desarrollo de la ciudad.