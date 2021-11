Quindío, primer departamento en Colombia en alcanzar la inmunidad de rebaño

El gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, confirmó que este departamento es el primero en el país en alcanzar la inmunidad de rebaño, con el 70.27% de la población vacunada contra el covid – 19.

El mandatario seccional expresó que este es un compromiso que había asumido hace algunas semanas durante la visita a la región del ministro de Salud, Fernando Ruiz, momento en que se habló del buen comportamiento que ha tenido el territorio quindiano, en cuanto a los procesos de inmunización contra esta enfermedad.

“Estábamos a dos puntos de esa meta y hoy lo logramos el 70.27%, lo que nos pone con inmunidad de rebaño”, señaló el gobernador.

Le puede interesar: Vacunarse contra la covid-19 podría modificar intensidad de un cuarto pico: Carlos Álvarez

Roberto Jairo Jaramillo manifestó que esta condición permite tener un destino mucho más bioseguro y tranquilo, para las personas que deseen visitar el departamento durante esta temporada alta que está a punto de empezar.

Indicó el gobernador que, “nos quedan muchos retos por cumplir y estamos invitando a los mayores de 60 años de edad para las dosis de refuerzo, pero también a todos los mayores de tres años para que acudan a las jornadas de vacunación”.

Los miembros de la Mesa Covid – 19 en el departamento del Quindío, argumentaron que no se puede bajar la guardia en la protección y las medidas de autocuidado, a pesar de lograr la inmunidad de rebaño.

Lea también: 'Long covid-19': Qué es, cómo afecta a los colombianos y las formas de prevenirlo

El doctor Jorge Luis Duque, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Quindío e integrante de la Mesa Covid explicó que, “lograr la inmunidad significa la protección colectiva, es un dato estadístico o porcentaje que evidencia que una población se vuelve inmune a una epidemia o pandemia en este caso al coronavirus”.

Precisó que, “Es importante tener en cuenta las variantes que circulan y su predominancia. Es decir, en el Quindío la predominante es la variante Mu, lo que implica que hay protección para esta y no para las otras variantes”.

Agregó que, “el gobernador del Quindío anunció el 70% de la cifra de población vacunada, pero es necesario tener en cuenta otras variantes como la Delta y la Gamma que están circulando en varias regiones del país con una contagiosidad importante”.

Le puede interesar: Contagios de coronavirus subieron a 2.199 este martes en Colombia

Por su parte, Rubén Darío Londoño, gerente del hospital San Juan de Dios de Armenia, dijo que el virus no ha desaparecido y los protocolos de bioseguridad deben mantenerse para poder garantizar que los pacientes no terminen infectados o en condiciones críticas por la llegada de una cuarta ola, en especial, las personas no vacunadas”.

“Es importante que los esquemas de vacunación estén completos en toda la población y en lo posible se respeten los tiempos de aplicación”, expresó el profesional de la salud.

El doctor Londoño hizo un llamado especial a toda la comunidad para que acudan responsablemente a los puntos de vacunación para completar los esquemas de vacunación y respetando los tiempos establecidos, lo anterior, teniendo en cuenta que las personas que aún no están inmunizadas pueden ser quienes se vean afectadas por esta nueva ola.