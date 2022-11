Relatos de palestinenses que con pujanza y emprendimiento aportan al sueño llamado Aerocafé

En la Colina Iluminada de Caldas, Palestina, habitan cerca de 15.600 habitantes. Entre ellos se encuentran Juan Alejandro Londoño, Gloria Yanet Toro e Isabela Alzate. Además de ser hijos de una tierra tan próspera, los tres tienen algo que los une: ven en el proyecto Aeropuerto del Café un futuro próspero.

Juan Alejandro Londoño es un palestinense de pura cepa. “Fui nacido y criado acá. Viví primero en una vereda llamada El Higuerón, hace 21 años, y desde eso todo el mundo me conoce aquí en el pueblo”, expresó.

Su reconocimiento también se debe a que es conductor de yip. “La profesión de manejar jeep empezó por el lado de mi padre. Empecé a meterme en las veredas, a moverme con plátano y café. El yip es el sustento mío y de varios palestinenses”, precisó.

Londoño hace parte del grupo de ciudadanos que creen en la realización del Aeropuerto del Café, ya que se ha visto beneficiado de los trabajos que allí se adelantan.

“Yo me he beneficiado mucho porque me han llamado para transportar ingenieros, concejales, periodistas y toda la gente que viene. Para nosotros es muy bueno porque se les va a abrir las puertas al comercio, va a venir mucho turista al pueblito”, indicó.

La historia de Juan Alejandro se une a la de Gloria Yanet Toro, creadora de Artesanías La Colina. Ella, viendo el auge turístico que ha tenido el municipio por ser el territorio de Aerocafé, decidió crear un emprendimiento de artesanías.

“Este proyecto nació de la idea de encontrar algo que no tuviera Palestina y que nosotros pudiéramos mostrar al mundo. Quise presentar un proyecto a la Administración Municipal, tuvimos la aprobación del proyecto y así se inició este emprendimiento. Cuando uno se va a pueblear quiere tener un recuerdo. Por eso, comercializamos artesanías típicas”, precisó Toro.

Asimismo, mencionó que para ella es muy satisfactorio que los visitantes le pregunten si es allí donde se está construyendo el Aeropuerto del Café. “Entonces es un gancho para mostrarle al mundo que sí, acá se construye, pero tenemos otras cosas para mostrar y darnos a conocer como Paisaje Cultural Cafetero”, puntualizó.

A los viajes en yip y las artesanías La Colina se suman los platos de La Cocina de Chavita, un sitio fundado y administrado por Isabela Alzate.

“Como toda la vida me ha gustado cocinar, arrendé este negocio hace 20 años, me ha ido muy bien, la clientela muy querida. Yo empecé a vender empanadas, tinto, café con leche, desayunos. A la gente les agrada lo que hacemos y día a día crece más la venta”, manifestó Alzate.

La mujer relató que la gente que va a las obras del Aeropuerto del Café pasa por su establecimiento, representando un aumento significativo en sus ventas.

Los relatos de estos tres palestinenses confirman el sentir de este territorio, que sueña y anhela con un proyecto en pro del desarrollo de la región.

Las cuentas claras

Actualmente, Aerocafé tiene disponibles $598.000 mil millones, recursos suficientes para dar apertura a la licitación del lado aire. Con esta suma, queda un importante monto para la licitación del lado tierra, que tiene un valor total $89 mil 500 millones.