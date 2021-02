Reportan dos casos de envenenamiento de abejas en Quindío

En el departamento del Quindío se han presentado dos casos de envenenamiento de abejas, en lo corrido de este 2021, los cuales han afectado a por lo menos 20 colmenas.

El apicultor y presidente de la Asociación Colombiana de Productores y Protectores de la Abejas, Faber Sabogal, manifestó que conoció los casos directamente de los apicultores afectados, quienes no hicieron la respectiva denuncia ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

El dirigente gremial señaló que la mortandad de abejas se presentó en apiarios ubicados en los municipios de Quimbaya y Montenegro, donde murieron aproximadamente 1.600.000 individuos.

“No hicimos un seguimiento directo a los dos casos porque estábamos en proceso de manejo de abejas en otros sectores y las dos personas no hicieron la denuncia directa pero pueden ser unas 20 colmenas envenenadas”, expresó Faber Sabogal.

El líder gremial indicó que esta situación sigue generando preocupación en el Quindío, ya que empieza la temporada de fumigaciones y los químicos que están matando las abejas no están aún regulados.

Expresó el apicultor que “la verdad sabemos que comienzan los procesos de aplicación de agroquímicos en otros cultivos y eso nos genera demasiada incertidumbre”.

“Los agentes que matan las abejas, como el fipronil, aún no están regulados y no existe una prohibición directa de ninguna autoridad en este momento y no hay cómo detener la problemática”, dijo Sabogal.

Manifestó que algunos cultivadores de aguacate que tienen abejas polinizadoras en sus predios y están tratando de taparlas para protegerlas, van a evidenciar mortandad de estos animales, pérdidas y problemas de polinización días después.

El presidente de la Asociación Colombiana de Productores y Protectores de la Abejas recordó que el año pasado se aprobó una ordenanza que protege a las abejas, por lo que siguen las mesas de trabajo con los apicultores, la Procuraduría Ambiental y Agraria, la Gobernación del Quindío y el ICA, para lograr proteger a estos polinizadores, pero pensando en un trabajo conjunto con los demás trabajadores del campo.