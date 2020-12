Risaralda declara la alerta roja hospitalaria

Debido a las desbordadas cifras de contagio de covid-19 que se han registrado en la última semana en Risaralda, la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos llegó al 92%, razón por la cual las autoridades departamentales declararon la alerta roja hospitalaria.

Ante este panorama, el secretario de Salud de Risaralda, Javier Darío Marulanda, le hizo un llamado a la población para extremar los cuidados de protección de la vida, teniendo en cuenta que se corre el riesgo de no encontrar camas en los centros asistenciales debido al colapso de la red hospitalaria.

“Declaramos la alerta por el incremento súbito en la ocupación que hemos tenido en las últimas 24 horas. Hoy los equipos asistenciales están acomodándose para dar respuesta a la necesidad, pero no será suficiente si no los apoyamos; el riesgo de enfermar y morir es mucho mayor, las heridas, caídas, quemaduras por pólvora, accidentes de tránsito y riñas, tienen más riesgo de no encontrar camas disponibles”, aseguró el secretario de Salud de Risaralda.

Ad portas de que el departamento de Risaralda se quede sin camas en las Unidades de Cuidados Intensivos para la atención de pacientes con covid-19 o de otras patologías que lo requieran, las autoridades de salud insisten en la necesidad de adoptar de forma más estricta los protocolos de bioseguridad, para evitar que siga en ascenso la cifra de contagios de este nuevo coronavirus.

Cifras covid

A la fecha se registran en Risaralda, 30.099 casos positivos históricos de covid-19, de los cuales 7.325 se encuentran activos; 7.079 se recuperan en su lugar de residencia, 156 en hospitalización general y 90 en las Unidades de Cuidados Intensivos.