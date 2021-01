Risaralda flexibiliza restricciones de movilidad para este fin de semana

Después de varios días con una ocupación que ronda el 80% en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en Risaralda, el gobernador Víctor Manuel Tamayo anunció un nuevo cambio en las medidas adoptadas en el departamento para controlar el contagio de covid-19.

Ahora, por autorización del Ministerio de Salud, el toque de queda se reduce y se levantan las prohibiciones al consumo de licor.

“Me comuniqué con el señor ministro de Salud, Fernando Ruiz y el ministro del Interior, Daniel Palacios, (y) les pedí que me autorizaran poder tomar una medidas más flexibles y fui autorizado. Entonces, a partir del jueves el toque de quedó ya no quedó a las 8:00 p.m., sino de 10:00 p.m. a 5:00 a.m.”, indicó el gobernador de Risaralda.

Agregó que “de igual manera, hasta las 10:00 p.m. se podrán vender bebidas embriagantes en los establecimientos dedicados a esta finalidad. Vamos a hacer un seguimiento constante a estos días cuando vamos a aplicar esa medida. Contamos con que las cosas vayan mejorando para ir flexibilizando más las medidas”.

Según decretó el mandatario, estas modificaciones se extenderán hasta el 31 de enero, pero en caso tal de que como consecuencia se disparen nuevamente los contagios de covid-19 y la ocupación de UCI, aseguró que se deberán extremar las restricciones a la movilidad nuevamente.

Cabe recordar que estos cambios surgieron de la petición que realizó el gremio de entretenimiento a través de varias protestas, alegando que aunque en el día se puede trabajar libremente, en la noche, cuando es su turno, los horarios estaban haciendo cerrar los establecimiento por la falta de ingresos.

Cabe aclarar que la medida de pico y cédula se mantiene igual en Risaralda. También las excepciones como restaurantes, hoteles, domiciliarios y emergencias médicas.