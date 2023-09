Se cumplen 23 años del ataque de las Farc a base militar en Risaralda

En las instalaciones del Batallón San Mateo de Pereira, las autoridades de Risaralda rindieron honores a las diez víctimas fatales y a los sobrevivientes del Ejército Nacional que fueron atacados hace 23 años por cerca de 300 miembros de las Farc que, utilizando pipetas de gas, granadas y morteros, pretendían tomarse el cerro Montezuma en Pueblo Rico, intentando afectar las telecomunicaciones del occidente del país.

Indica el mayor Jaime Alberto Salinas, comandante encargado del Batallón San Mateo, que esta fecha que enluta a las fuerzas militares tiene el propósito de no olvidar a quienes dejaron su último aliento de vida para no permitir que se tomaran esta importante base.

Por su parte, el militar en retiro Óscar Duque, sobreviviente de la toma, recordó con dolor como un cilindro lanzado por la guerrilla lo dejó postrado en una silla de ruedas y a uno de sus compañeros muerto.

“Mi teniente nos dio la orden de salir y en ese instante es donde me cayó el cilindro, afectándome la detonación y cayendo gravemente herido a una zanja, no me podía mover me dolía mucho todo el cuerpo y sentía que mis extremidades me las habían volado, me indignó escuchar a los guerrilleros de las Farc decir en medio de risas que habían asesinado a mi coronel Sánchez, comandante del Batallón San Mateo. Fueron momentos muy duros que aún conservo en mi memoria y en mi corazón”, aseveró el soldado Óscar Javier Duque Álzate, sobreviviente del ataque de las Farc.

Es de recordar, que a la muerte de los diez uniformados del Ejército durante el ataque, se sumó la muerte de los siete tripulantes del avión fantasma que brindaban apoyo a la base y que chocaron contra el cerro Montezuma.