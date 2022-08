Se cumplen dos meses de la desaparición del mayor Julián David Gámez, en Pereira

Este miércoles se cumplieron dos meses de la desaparición del mayor de la Policía Julián David Gámez Amaya y hasta el momento su paradero es incierto. El oficial se encontraba realizando la búsqueda de varios hombres que se arrojaron al río Otún cerca al puente Curtiembres, luego de cometer un ilícito.

El comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Javier Raúl Gallego, expresó que ellos siguen manejando la misma hipótesis sobre la caída del mayor Gámez por la pendiente, debido a ello la búsqueda continúa.

Noticia de interés: Mujer en Pereira denuncia que fue abusada sexualmente al interior de un taxi

“La hipótesis que tenemos nosotros desde un principio, que siempre hemos manejado con la Fiscalía General de la Nación, y con las investigaciones respectivas, es que el mayor de la Policía Julián David Gámez Amaya que infortunadamente en un accidente cayó al río Otún”, dijo.

El oficial fue enfático en manifestar que aún continúan investigando qué pasó: “No hemos desde ese momento del accidente cesado la búsqueda con las diferentes autoridades, pero lamentablemente en la actualidad todo lo que tiene que ver con la cuenca del el río Otún, en este tiempo de lluvias, de ola invernal, no ha sido favorecedor; pero a pesar de ello no nos detenemos".

Agregó que "nuestro grupo de Ponalsar, de carabineros, hemos estado con los pescadores, los habitantes de las riberas del Cauca, del Otún, Sucre, pero hasta ahora nadie dice nada, ni tampoco pasa algo nuevo”.

La pendiente por la cual habría caído el mayor Gámez mide 83 metros y llega al río Otún, este afluente desemboca 25 kilómetros más abajo en el río Cauca, en el sector Estación Pereira.

Más información: 'Voy a hacer un voto de silencio por un tiempo': presidente Duque

La familia del mayor de la Policía Julián David Gámez Amaya también continúa por sus propios medios investigando qué pasó, tratando de encontrar alguna pista o respuesta a lo que sucedió con su familiar.

De igual forma, familiares y amigos siguen haciendo misas, plantones y marchas esperando que el mayor regrese a casa.