Desde hace cerca de tres horas los organismos de socorro de varias localidades de Risaralda atienden un fuerte incendio en una reconocida colchonería, ubicada en el kilómetro 10 en la vía Cerritos-La Virginia, cuyas llamas no se han podido controlar ya por el alto material inflamable, además de la presencia de sustancias químicas.

De acuerdo con el capitán Jairo Gallego, comandante del Cuerpo de Bomberos de La Virginia, el incendio en la Colchonería El Rey inició en horas de la madrugada y debido a la fuerza de las llamas fue necesario recibir apoyo de organismos de socorro de Pereira y Dosquebradas, sin embargo no ha sido posible extinguir la conflagración.

“Es un incendio estructural que ha consumido gran parte de la fábrica de colchones El Rey y todavía no hemos logrado controlar las llamas ya que en la bodega hay unas sustancias químicas que generan más combustión, sin embargo, por fortuna no hay registro de personas lesionadas ya que en horas de la noche no hay operaciones en el lugar”, aseguró el comandante del Cuerpo de Bomberos de La Virginia.

Según se ha reportado, en el lugar hay seis máquinas de bomberos de las localidades vecinas y se evalúa la necesidad de pedir más apoyo de organismos de socorro, teniendo en cuenta la furia de las llamas.