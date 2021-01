Desde antes de la media noche se registra un trancón en la vía La Línea que comunica a los departamentos de Tolima y Quindío, un corredor fundamental para el transporte entre el occidente y el centro del país. Dicha carretera fue habilitada ayer para el tránsito de todo tipo de vehículos durante las 24 horas, luego de haber con restricciones operado durante varias semanas debido a algunos deslizamientos y a los posteriores trabajos del Invías para garantizar la seguridad del corredor vial.



Al parecer el embotellamiento se presenta en el sector del Oasis, cerca de la entrada al municipio de Calarcá en el departamento del Quindío. Sin embargo, varios conductores denuncian que no hay paso en ninguno de los dos sentidos de la vía y que tampoco hay presencia de ninguna autoridad en el sector.



El reconocido político Hollman Morris, quién fue concejal de Bogotá, y candidato a la Alcaldía Mayor también se resultó atrapado en el trancón y criticó la gestión del Ministerio de Transporte asegurando que "no tienen ni idea de lo que está pasando en esta vía".

Esta es la situación que se presenta en este momento en la “línea” no hay ningún tipo de flujo vehicular entre Calarca y Cajamarca.



Señores @numeral767 no es cierto que esté restringido a un carril , no se mueve nada en este momento desde las 11 pm@rcnradio