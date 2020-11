Subsidios del Estado influirían en escasez de recolectores de café para esta cosecha

La actual cosecha cafetera avanza en un 63%. Sin embargo, en el Quindío se ha detectado un déficit de mano de obra recolectora para culminar esta labor agrícola antes del cierre del año.

El desinterés de los jornaleros estaría relacionado con el poco dinero que les están pagando por kilo recolectado del grano, en algunas fincas, y a los subsidios que reciben algunos sin tener que trabajar, según señalan algunos campesinos consultados por RCN Radio, quienes afirman que entre el aporte que reciben ellos del programa Colombia Mayor y quienes tienen esposa e hijos y acceden a Familias en Acción y Jóvenes en Acción, pueden solventar los gastos cuando no están laborando.

Lea también:La cosecha cafetera superaría este año la cifra récord de $9 billones

Es el caso de Cristóbal Sandoval González, un recolector de 51 años del Quindío, que recuerda los tiempos en los que el pago era justo y lograban buenos ingresos. Dice que hoy, muchos prefieren quedarse esperando las ayudas del Gobierno, así no sea mucho o incluso dedicarse a reciclar en las ciudades.

“A uno en la finca le toca desde las 4:30 de la madrugada bañarse, vestirse e irse para el tajo a coger café hasta las 4 o 5 de la tarde. El kilo en algunos sitios lo pagan a $550 y $600 pesos y uno ya esta viejito, entonces hay días en los que no se cogen ni 15 ni 20 kilos, haga la cuenta eso no da ni para la alimentación, los patrones deberían subir siquiera a $700 pesos el kilo para que la gente vaya”, indicó Sandoval.

Asegura que otra de las causas de la escasez de recolectores tiene que ver con la salud de los jornaleros, pues afirma que muchos de ellos están enfermos y el servicio de salud no es de fácil acceso.

Agregó que, “para uno ganarse 30.000 o 40.000 pesos toda una semana es mejor no trabajar, incluso como la mayoría de recolectores ya somos ancianitos, porque la gente joven no se interesa por coger café, muchos hacen lo que hice yo hoy, como estaba muy enfermo de la gripa, me quedé en el pueblo y vine y cobré los 160.000 pesos del subsidio”.

Le puede interesar: Con tutela buscan que deje de sonar la campana de una iglesia en Caldas

En municipios de la cordillera quindiana, como Pijao y Córdoba, dueños de fincas advierten que en algunos predios les hace falta cerca del 50% de recolectores y temen que el café se les pierda.

Roberto Suescún, caficultor de la vereda La Concha de Córdoba, Quindío expresó que, “en este momento el café está en un grado de maduración muy bueno y nos preocupa que este grano, después de tanto trabajo, se nos vaya a caer, por eso solicitamos al Comité de Cafeteros para que hagan una covocatoria para motivar mano de obra en esta región”.

El director Ejecutivo del Comité de Cafeteros del Quindío, José Martín Vásquez, señaló que actualmente se cuenta con unos 6.500 recolectores en el departamento, de los cuales cerca de un 4% son venezolanos.

Durante el evento denominado 'Acercando Metas', en el que participaron representantes de los diferentes ministerios y entidades del Gobierno Nacional, el dirigente gremial indicó que se están impulsando dos proyectos por 10.000 millones de pesos, con los cuales se busca mejorar la productividad del sector cafetero.

Por su parte, José Martín Vásquez expresó que se han presentado precios por encima de los $100.000, los cuales vienen beneficiando a los productores del grano.