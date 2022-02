Taxistas respaldaron al concejal Julián Osorio, quien le puso una trampa a conductor de InDriver

Un sector del gremio de taxistas de Manizales parqueó este lunes 31 de enero sus vehículos frente a la entrada del edificio que sirve de sede al Concejo Municipal, como una demostración de respaldo a su vocero Julián Osorio, quien fue objeto de comentarios a favor y en contra por haber hecho inmovilizar un carro de transporte de pasajeros que prestaba el servicio por medio de una aplicación.

RCN Radio recogió los testimonios de varios de los conductores que se solidarizaron con su representante en la corporación edilicia manizaleña.

Felipe Ruíz, perteneciente a la 'Unión Amarillos de Manizales', manifestó que su solidaridad con el concejal se basa en que ellos representan a un sector del transporte y que las plataformas ilegales le hacen mucho daño a la economía del país, pero especialmente a un gremio como el de ellos creció con Colombia.

"Hoy estamos aquí apoyando a Julián Osorio porque las plataformas tienen que ser reguladas ya; no podemos seguir en esta discrepancia entre la sociedad y el taxismo debido a esta coyuntura que yo llamo política, porque es que la solución la tiene el Gobierno Nacional", agregó.

Giner Arley Serna, de la Unión de Taxistas de Manizales, también reiteró su apoyo al concejal Osorio y se mostró en total acuerdo con su actuación y en desacuerdo permanente con la ilegalidad.

César Raigoza, otro de los taxistas presentes al frente del edificio del Concejo de Manizales, expresó igualmente su concepto frente a la situación protagonizada por el concejal líder de este servicio de transporte público.

"Este es un gremio que lleva casi 100 años de servicio a la comunidad; con errores y con puntos negros, pero en la generalidad prestamos un buen servicio. Lo que pasa es que la gente se deja guiar por el sentimiento de pesar hacia el conductor denunciado, pero hay que ver la otra cara de la moneda: ¿Cuántos conductores después de una jornada de trabajo de 8, 10, 12 horas, se van para sus casas con 10 o 15.000 pesos que no les alcanza ni para el desayuno de la familia por culpa de la piratería?", se preguntó el taxista. Añadió que eso es lo que la gente también tiene que entender, y en contra eso es lo que ellos están.

"No tengamos esa doble moral, porque pasarse las leyes por la faja es un acto de corrupción y los colombianos estamos mamados de la corrupción. Entonces, si la vamos a combatir, combatámosla en todas sus formas y no tengamos esa doble moral de para unas cosas sí y para otras no", expresó el señor Raigoza.

Por su parte, Leonardo Vargas, otro de los voceros de Corporación de Taxistas de Colombia (Cortacol), afirmó que el concejal Julián Osorio hizo lo que todo colombiano debe hacer, que es denunciar un acto de ilegalidad.

"Lo que pasa es que la gente que no profundiza en el tema cree que con solo "romantizar" la situación puede salir a crucificar al concejal por lo que hizo", dijo y añadió que la ilegalidad no se puede camuflar en el pesar que se siente por alguna persona".

Aclaró que en ningún momento el gremio ha estado en contra de las plataformas como tal, más sí en el modo de operar, porque ellos también trabajan con esas herramientas tecnológicas.

"Lo único que estamos pidiendo es que no se le dé vía libre a la ilegalidad porque qué mal mensaje se le ha dejado a los "piratas", ya que van a cometer un acto como estos y van a salir premiados, y como dicen por ahí: ser ilegal si paga", advirtió.

Rechazó

Mientras tanto, un grupo de ciudadanos espontáneos hicieron presencia en el lugar de las manifestaciones para rechazar las actuaciones del concejal Julián Osorio, a quien tildaron de miserable, egoísta y ruin por hacer que le inmovilizaran el vehículo a Carlos Gutiérrez, el conductor de la plataforma In Driver, quien argumentó que el automotor era el único medio para su sustento.

“Siento que hay muchos eventos irregulares en nuestra sociedad, y eso es inevitable, debemos saber que hay personas que justamente adquieren estos empleos irregulares por la misma necesidad y por la misma falta de opciones en un nivel formal. Siento que eso debe ser respetado dentro del ambiente de la sana competencia”, expresó Jonathan Marín, ciudadano que se manifestó en contra del cabildante.

Otros ciudadanos consideraron que el tema de la legalidad o no, pasó a un segundo plano por la forma en que, según los manifestantes, el concejal Julián Osorio abusó de una persona de la tercera edad y señalaron que el concejal debe renunciar.

“El concejal mismo hizo uso de una aplicación supuestamente ilegal, y claramente lo que pude ver es que el concejal entrampó al conductor por que el concejal se sube en el carro y lo conduce hacia La Policía para que lo partan y le retiren su vehículo”, explicó Jorge Galvis, otro de los ciudadanos indignados.