Testigo clave en proceso contra el Alcalde de Pereira teme por su vida

El testigo del caso que generó la suspensión del exalcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, y ahora la nulidad de la elección de Carlos Alberto Maya, indicó en sus redes sociales que debió salir de la ciudad por cuestiones de seguridad y ahora buscará protección para su vida y la de su familia.

La demanda que interpusieron dos abogados en contra de la elección del actual mandatario de la capital risaraldense y que recientemente recibió fallo en primera instancia, por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, cuenta con un testigo clave, quien narró a través de sus redes sociales las consecuencias que ha estado afrontando debido a su denuncia.

Los hechos

El ingeniero Luis Carlos Rúa, quien durante el periodo de elecciones del 2019 era contratista de la Administración municipal, llevó a los medios de comunicación pruebas de un supuesto constreñimiento que se estaba generando al interior de la Alcaldía para promover la elección de Maya.

“Empezaban con los asesores y secretarios, en mi caso fue con la asesora de prensa, María Teresa Aristizábal quien, iniciando el año, nos dijo que este año es político y que tendríamos doble trabajo. Por fortuna y dado que ese audio lo grabé porque me pidieron un acta, ahí quedó guardado cuando se clavó ella misma el puñal y a la administración”, narró Rúa.

“Si esa gente no servía para obligarnos (a apoyar la campaña), entonces ya venía la parte más grave, ya lo hacía era el Alcalde, entonces nos llamaban a la oficina y lo más curioso era que tocaba dejar el celular. En la Fiscalía se dieron cuenta de que habían esos presuntos hechos y luego se confirmaron”, relató.

La demanda

Después de denunciar públicamente esta situación, la cual califica como un modus operandi para el constreñimiento, el ingeniero puso la denuncia en la Fiscalía con los soportes que tenía y aceptó dar su testimonio en el proceso de demanda que comenzó después de que Carlos Maya ganara las elecciones para la Alcaldía de Pereira, para el periodo 2020-2023.

“Quien me invita al proceso es el abogado, una persona que simplemente me pregunta si quiero dar a conocer todo lo que está en mi conocimiento a raíz de la situación, que ya públicamente se sabía que yo había vivido. Efectivamente, yo decido hacerlo, todo en razón de la verdad”, aseguró el ingeniero.

De acuerdo con Rúa, el radicado de su denuncia en la Fiscalía de Bogotá, hizo posible el traslado del caso al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, donde también se adjuntó como prueba la base de datos que se creó en la campaña de Maya a través de la aplicación Kontacto, a la cual accedió la ONG sueca Quantum.

El peligro

De acuerdo con el denunciante Luis Carlos Rúa, haber sacado a la luz la situación que asegura se dio al interior de la Alcaldía durante las elecciones territoriales del año 2019, lo obligó a irse de Pereira junto a su familia y ante el actual fallo, buscar medidas de protección que garanticen su seguridad.

“Aclarar que yo no estoy en Pereira, al igual que mi familia. Nos tocó salir por razones de seguridad. Yo soy una persona que fui estigmatizada, me tocó literalmente salir corriendo de la ciudad en peligro y dejar todo lo que había logrado académicamente, porque yo era profesor”, enfatizó el ingeniero.

Si bien él recibió el actual fallo del Tribunal para anular la elección del alcalde Carlos Maya, como un “acto de justicia”, también aseguró que con mayor razón necesita protección, pues sería el segundo alcalde que dejaría de desempeñar su cargo por la denuncia que hizo.

“Claro que lo volvería a hacer, por eso ya empiezo a ser una persona muy incómoda para ellos y, obviamente, yo no me voy a quedar quieto, voy a tratar de buscar medidas de seguridad porque lo que pasó no es pequeño, pues es un alcalde de una ciudad capital y además, tenga en cuenta que también el anterior perdió su cargo a razón de lo mismo”, resaltó a través de sus redes sociales.