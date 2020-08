Toque de queda en Armenia durante agosto por la pandemia

Luego que se realizara una sesión del Puesto de Mando Unificado (PMU) donde se hizo seguimiento al comportamiento del coronavirus en el Quindío, se tomó la decisión de implementar toque de queda en Armenia desde este sábado 01 de agosto, que irá todos los días desde las 10:00 p.m. hasta las 05:00 a.m.

Según el decreto 254 firmado por la alcaldesa de Armenia encargada, Claudia Milena Rivera Arévalo, el toque de queda irá hasta las 00:00 horas del 01 de septiembre.

Uno de los temas que más expectativa generó entre los habitantes de la capital quindiana, fueron las posibles modificaciones que se pensaban para el pico y cédula, la cual no sufrió ningún cambio y se mantiene con pares e impares, siguiendo este sábado 01 de agosto con los números 1, 3, 5, 7 y 9.

De igual manera, se estableció ley seca para los fines de semana desde las 06:00 p.m. del viernes hasta las 06:00 a.m. del lunes.

Teniendo en cuenta que la medida rige desde este 01 de agosto, para este fin de semana será desde el sábado 01 de agosto 06:00 a. m. al lunes 03 de agosto a las 06:00 a. m.

Para los dos puentes festivos de este mes la medida aplicaría así:

El puente del 07 de agosto será de las 06:00 p. m. del jueves 06 de agosto, a las 06:00 a. m. del lunes 10 de agosto. El puente del 17 de agosto será de las 06:00 p. m. del viernes 14 de agosto a las 06:00 a. m. del martes 18 de agosto.

En cuanto a las actividades físicas y deportivas al aire libre los horarios también sufrieron modificaciones.

Las personas entre los 18 y 69 años de edad podrán desarrollar sus actividades físicas de lunes a viernes entre las 06:00 a.m y las 08:00 a.m. Los sábados, domingos y festivos podrán hacer sus rutinas máximo durante dos horas, entre las 07:00 a.m. y las 09:00 a.m, y las 05:00 p.m y las 07:00 p.m.

Las personas entre los 6 y 17 años de edad podrán desarrollar sus actividades físicas tres días a la semana de esta manera: los días miércoles máximo por una hora en el periodo comprendido entre las 03:00 p.m. y las 06:00 p.m. Los días sábado y domingo entre las 02:00 p.m. y las 05:00 p.m.

Los niños entre los 2 y 5 años de edad, podrán realizar actividad física tres días a la semana máximo media hora por día de la siguiente manera: los miércoles el periodo dispuesto es entre las 03:00 p.m. y las 06:00 p.m, Los días sábado y domingo entre las 09:00 a.m y las 12:00 m.

Las personas mayores de 70 años de edad podrán hacer sus rutinas los 7 días de la semana entre las 08:00 a.m y las 09:00 a.m.