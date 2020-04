Universidad Tecnológica de Pereira no prevé suspender el semestre por COVID-19

A pesar de las dificultades que han presentado algunos estudiantes para dar continuidad al semestre lectivo en la UTP debido a la cuarentena nacional, tanto la institución como los líderes estudiantiles han buscado generar estrategias para evitar un nuevo retraso en el desarrollo de actividades, dado que la última suspensión fue tan solo dos meses atrás por el paro nacional.

Con tablets y alrededor de 1.500 simcards con plan de datos han dotado a casi mil estudiantes a la fecha, para que no se vean obligados a cancelar el semestre por falta de elementos técnicos para su desarrollo, además de entregar una serie de mercados a quienes no cuentan con los ingresos económicos suficientes para sostenerse durante tanto tiempo en la capital risaraldense.

Es así como Valentina Zapata, representante estudiantil al Consejo Académico de la Universidad Tecnológica de Pereira, indicó que se prevé finalizar el semestre de forma virtual.

“No sería viable suspender el semestre en tanto no haya un futuro claro. Todos nos esperábamos la noticia de ampliar la cuarentena, así que analizando eso, que el Ministerio de Educación dio plazo para dar las clases virtuales hasta el 30 de mayo y nuestro calendario va hasta el 23, además de la contratación de sims y tablets, estoy segura que no lo van a hacer”, explicó Zapata.

Por eso la representante destacó otras propuestas que desde los gremios estudiantiles se están liderando, como tener las garantías suficientes tanto para finalizar el semestre con los conocimientos establecidos en las mallas curriculares como para cancelarlo sin consecuencias que afecten el historial académico, además de “flexibilidad académica y que cambien las metodologías porque la Universidad debe seguir funcionando”, aseveró.

Si bien se han presentado inconvenientes con relación a la forma en la que se están dictando algunas clases y en particular en lo referente al funcionamiento de las redes de internet, algo transversal a todas las actividades virtuales que se están llevando a cabo en otros sectores durante la cuarentena, Zapata aseguró que no se ha presentado un gran deceso en el número de estudiantes a la fecha por la emergencia sanitaria nacional.