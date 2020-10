Unos 30.000 vehículos podrían transitar este puente festivo por el Túnel de La Línea

Luego de más de un mes de entrar en funcionamiento el Túnel de La Línea, así como otros túneles cortos y parte de la doble calzada entre Calarcá y Cajamarca, miles de personas han decidido viajar desde diferentes departamentos para conocer la megaobra.

El comandante de la Policía de Carreteras en el Quindío, mayor Heiber Espinel, dijo que este puente festivo del Día de la Raza, se espeta transiten por el túnel principal entre 25.000 y 30.000 vehículos durante estos tres días.

De igual manera, las autoridades entre Policía Nacional y el Instituto Departamental de Tránsito (IDTQ), se preparan para recibir unos 40.000 vehículos entre sábado, domingo y lunes, que se espera transiten por los ejes viales del departamento.

El oficial mencionó que “con la expectativa del puente festivo y terminación de la semana de receso escolar, se tiene previsto que al Quindío llegue mucho turista y se espera que la movilidad no tenga ningún inconveniente”.

En cuanto a la transitabilidad por el Túnel de La Línea, el mayor Espinel expresó que la congestión vehicular puede ser mínima, ya que se determinó restricción de vehículos de carga.

De acuerdo a los establecido por el Instituto Nacional de Vías (Invías), la restricción vehicular de carga quedó de la siguiente manera: sábado de las 06:00 a.m. a 05:00 p.m.; el domingo no aplica y el lunes festivo 12 de octubre, de las 08:00 a.m. hasta las 01:00 a.m. del martes 13 de octubre.

Entre las recomendaciones que entregó el Comandante de la Policía de Carreteras, para recorrer el Túnel de La Línea están: transitar a una velocidad máxima de 60 k/h y mantener el carril para evitar accidentes de tránsito.

El oficial llamó la atención, ya que algunos viajeros no están tomando las precauciones necesarias y vienen haciendo un mal parqueo para tomarse fotos en las obras del Túnel de La Línea, situación que en cualquier momento podría generar, según él, un accidente.

En este departamento, la Policía ha dispuesto cinco áreas de prevención, donde se vienen realizando controles tanto de embriaguez, radar de velocidad, verificación de documentos, entre otros.