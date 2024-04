Vendaval en Caldas deja un ciclista muerto y varias emergencias

Un ciclista muerto y varios vehículos afectados, dejó un vendaval que se registró en jurisdicción de Villamaría en el centro-sur de Caldas. Varios árboles se desprendieron y causaron algunas afectaciones al servicio de energía.



El director de la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo, Diego Rivera, explicó que la emergencia ocurrió por un fuerte aguacero acompañado de un vendaval que produjo posteriormente la caída de varios árboles y estos arbustos cayeron sobre el deportista y sobre varios carros que transitaban por la vía que lleva a Termales El Otoño, en la vereda Gallinazo.

"Ese vendaval que se presentó fue tan fuerte que derribó varios árboles de gran tamaño sobre la vía que va al sector de Termales El Otoño y los arbustos cayeron sobre el ciclista que hacía deporte por esa zona y sobre varios automotores que resultaron afectados, pero por fortuna sin personas lesionadas", explicó el funcionario de la Alcaldía de Manizales.

El fenómeno natural también provocó afectaciones al servicio de energía eléctrica. Funcionarios de la Central Hidroeléctrica de Caldas Chec hicieron presencia rápidamente, así como operarios de la Empresa Metropolitana de Aseo-Emas, que hicieron limpieza de la calzada retirando los residuos vegetales y los troncos que obstaculizaron por un momento la movilidad terrestre hacia la zona turística que es jurisdicción del municipio de Villamaría, pero muy concurrida por habitantes de Manizales.

Diego Rivera, director de la Unidad de Gestión del Riesgo, agregó que la víctima aún no ha sido identificada y que se presentaron algunos daños no solo al servicio de luz, sino también a algunos carros. Pero reiteró que no hubo más personas lesionadas.

El funcionario reportó que por el fuerte aguacero la tarde de este domingo 14 de abril en Manizales, no hubo más afectaciones, a pesar de que es una ciudad de montaña, donde las laderas se desmoronan con cierta frecuencia y causan muchas complicaciones.



La emergencia fue atendida por bomberos Manizales, Villamaría y por el Grupo Especial de Rescate-GER. Los habitantes del sector lamentaron que estas lluvias que se estaban necesitando, hubiesen llegado con una emergencia que dejó a una familia con una tragedia.