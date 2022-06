[Video] Polémica por mujeres modelando en paños menores en Batallón del Ejército

Esta semana empezó con una gran polémica para el Ejército Nacional, más específicamente para el Batallón Ayacucho en Manizales, después de que se viralizará en redes sociales un video en el que se ven a varias mujeres marchando en paños menores en medio de la llovizna y ante la mirada de varios uniformados.

Aunque inicialmente no se conocían detalles de este video, sí se generó mucha polémica al considerar que esto no es una actividad que se deba ver dentro de un batallón del Ejército y que no proyecta el papel protagónico que deben tener las mujeres dentro de las fuerzas militares.

A continuación el video que ha generado toda la controversia: