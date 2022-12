Vivienda y bienestar social, los grandes logros de Caldas en el 2022

Casas pintadas de color azul, centros de atención para adultos mayores, lugares de desarrollo infantil, estaciones de Policía y oportunidades de empleo joven han llegado al campo y a la urbe del departamento de Caldas.

Esta infraestructura social la ha implementado la Gobernación de Caldas con una inversión de 934 mil 694 millones de pesos, en su apuesta de cerrar las brechas y hacer del departamento un territorio más equitativo.

“Andábamos de casa en casa, prestada o alquilada. Todo era muy difícil y con la llegada de la vivienda me cambió la calidad de vida. Podemos estar más acomodados. Esta será otra Navidad en paz y armonía”, relató Diana Milena Manrique, beneficiara de Vivienda Rural.

Relatos como el de Manrique se escuchan por la espléndida comarca caldense, puesto que ya son centenares las personas impactadas con la Revolución de la Vivienda, iniciativa que trae consigo programas como Vivienda Rural, Bloqueras Comunitarias, Mejoramientos Habitacionales, Vivienda en Guadua y Reubicaciones.

La Administración Departamental no se queda en la mera estructura, sino que ha desarrollado otros programas que permiten impactar la atención, la seguridad, la cultura y el deporte de los caldenses.

“Caldas entrega un balance positivo en esta rendición de cuentas en materia de desarrollo. Vamos ganando en vivienda y seguimos avanzando en infraestructura educativa”, precisó Luis Carlos Velásquez Cardona, gobernador de Caldas.

La inversión en infraestructura ha impactado positivamente la vida de Martha Osorio Betancur y de su hijo, estudiante de la Institución Educativa Jaime Duque, de Villamaría: “Me parece muy importante que la institución fuera beneficiada con una ampliación porque los niños así se sienten más seguros, tienen más ganas de ir al colegio, gozar de una buena educación y compartir con sus compañeros”, mencionó Osorio Betancur.

A los testimonios de Manrique y Osorio se suma el del patrullero de la Policía Yeison Ricardo Holguín Holguín, quien gracias a una beca pudo estudiar para servir a la Patria: “La Gobernación de Caldas hizo bien en promover unas becas para jóvenes que quisieran ser policías del departamento. Ha sido un cambio impresionante en mi vida, ya tengo mi proyecto realizado gracias a Dios. Tenía el deseo de estudiar algo que realmente me gustara y me generara un empleo inmediatamente. La Policía me permite hacer eso y mediante la Gobernación de Caldas pude crear mi proyecto de vida”, precisó.

Los proyectos de vivienda y bienestar social

· Aumento en la cobertura de atención de los adultos mayores en Centros Vida y Centros de Protección.

· Centros de Desarrollo Infantil (CDI).

· 160 jóvenes becados por la Gobernación de Caldas para ser patrulleros de la Policía Nacional.

· Subestación de Policía de Arma, en Aguadas. Se inició la construcción de la subestación de Policía en Arauca (Palestina) y la Estación de Policía en Pensilvania.

· Cámaras de Seguridad para Anserma, Risaralda y Norcasia.

· Obras de infraestructura educativa: nueve instituciones educativas entregadas en el 2022 mediante Convenio Nacional con el FFIE.

· Centro Internacional de Aguas Abiertas Cameguadua en Chinchiná.

· Complejo Acuático Bosque Popular.

· Mantenimiento, adecuación y reparación de placa multifuncional en el sector San Fermín de Manizales.

· Programa deportista apoyado: 110 deportistas 2022.

· Dotación de instrumentos musicales y set de vestuario folclórico para los 26 municipios del departamento.

· Encuentros artísticos y culturales.

· Dotación de 16 ambulancias.

· Alianzas Productivas.

· Vivienda Rural.

· Primero Tu Casa con bloqueras comunitarias.

· Clubes Defensores del Agua.

· Optimación Sistemas de Acueducto