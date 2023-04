Volcán Nevado del Ruiz en alerta y el alcalde de Manizales de vacaciones: le llueven críticas

Colombia ha estado pendiente de la evolución de la actividad del Volcán Nevado del Ruiz ante una posible erupción, razón por la que se decretó la Alerta Naranja la cual se mantendrá por algunas semanas, según ha explicado el Servicio Geológico Colombiano.

Le puede interesar: Volcán Nevado del Ruíz: Estas son las medidas que se tomarían en caso de una erupción

En medio de esta situación, las diferentes ciudades y departamentos que están cerca al volcán han estado tomando medidas para prevenir y prepararse ante cualquier emergencia y la inmensa mayoría de funcionarios y alcaldes han estado al frente de la situación.

incluso, estos festivos de Semana Santa el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Manizales se reunió y tomó la decisión de declarar la Calamidad Pública en la capital caldense, ya que esta figura permite a la alcaldía y a diferentes organismos de socorro estar preparados con recursos y respuesta humanitaria desde distintos sectores ante una eventual erupción del Volcán Nevado del Ruíz.

No obstante, en el Consejo Municipal no estuvo el alcalde de la ciudad, Carlos Mario Marín, dado que está de vacaciones desde hace varios días a pesar de la alerta naranja, hecho que le ha valido muchas críticas.

Después de que se le cuestionara por no estar en la ciudad en medio de esta situación que no se presentaba desde hace varios años, Marín, apareció y explicó por qué está de viaje y la razón por la cual no ha regresado a Manizales en medio de esta coyuntura que angustia a muchos ciudadanos.

A través de un comunicado, Marín explicó que su salida del país fue por vacaciones programadas antes de que se presentara la alerta de una probable erupción.

"No es de público conocimiento, pero quiero contárselos, había programado mi viaje antes de que se presentara la alerta, saliendo desde el 31 de marzo hasta el 20 de abril (lo que legalmente puedo usar como cualquier empleado), pero saben ustedes de mi alto sentido de la responsabilidad, por esa razón estoy buscando retornar a la ciudad lo más pronto posible", escribió el alcalde.

¿Por qué no ha regresado?

Muchos han entendido que se fuera de viaje antes de que se supiera sobre la Alerta Naranja, pero no entienden por qué no volvió al conocer la gravedad de la situación.

Le puede interesar: Volcán Nevado del Ruiz: ¿Qué debe hacer si vive en la zona en alerta?

Sobre esto, el alcalde de Manizales aseguró que no ha podido regresar al país porque los tiquetes aéreos están muy costosos: "Modificar unos tiquetes esta semana, donde todos los aeropuertos del mundo están llenos, tienen un costo altísimo"