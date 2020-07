“Yo quería hacer el video para Tik Tok”: hombre que probó varios jugos en un D1

Cristian Correa es el hombre que protagonizó un video que se hizo viral en las redes sociales, y en el que se observa cómo en una tienda D1 del municipio de Belén de Umbría, en Risaralda, prueba diferentes botellas de jugo y las coloca nuevamente en la estantería.

En diálogo con RCN Radio, Correa aseguró que su intención era hacer el video para la famosa red social Tik Tok, pero, a pesar de haber decidido no hacerlo, alguien lo filtró sin su consentimiento.

“Yo lo hice, pero no con la intención de publicarlo, solo lo hice para mí, lo quería hacer para Tik Tok, lo había visto y tenía ganas de hacerlo, mas yo no lo publiqué. Se me subió al Whatsapp y se me borró y una persona malintencionada lo publicó en una página de Medellín”, aclaró Correa.

Lea también: "El mundo no recuperará la normalidad previa a la pandemia": OMS

De acuerdo con el hombre, desconoce quién hizo la publicación, pues afirmó que, “yo ya no estoy en Belén, el video ya llevaba tiempo que yo lo tenía, ya llevaba días que yo lo había hecho, más de un mes”.

De igual forma, Correa indicó que se le va a realizar la prueba para el Covid-19, pero que no cometió el hecho con la intención de contagiar a nadie, como se ha especulado en diferentes plataformas digitales. Por tal razón, pidió disculpas a las autoridades y ciudadanos, así como a los trabajadores de la tienda.

Le puede interesar: A la cárcel cuatro de los presuntos implicados en el atentado a la escuela General Santander

“La disculpa es para mi gente de Belén de Umbría, para el alcalde, para el D1 y la gente de allá. Ellos saben que mi pareja y yo somos buenos ciudadanos, gente trabajadora, nos conocen”, dijo.

Si bien ya se está adelantando la investigación pertinente para aclarar el hecho, Correa señaló que está asustado, pues está siendo amenazado a través de redes sociales.

“Yo me estoy escondiendo por los comentarios, las amenazas, las críticas y todo eso, por eso estoy haciendo todo desde la casa, porque en Facebook, Instagram, Youtube todo es solo críticas y amenazas”, apuntó.