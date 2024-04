A través de su cuenta de X, la exgobernadora del Valle Clara Luz Roldán, aseguró que detrás del presunto abuso sexual de un estadounidense a dos niñas dentro de un hotel en Medellín demuestra que hay "mafias criminales que deben ser perseguidas".

Además, Roldan pidió "endurecer las penas por delitos sexuales contra menores" y resaltó que "el abuso sexual de niños es una consecuencia de la pobreza extrema y la pérdida de valores".

"(...) Las niñas no llegaron solas al miserable abusador, hay mafias criminales, hay perseguirlas, infiltrarlas y encerrarlos. - Hay que endurecer las penas, que las mafias extranjeras sepan que aquí se quedan 10 o 15 años en una cárcel - El abuso sexual de niñas y niños es una consecuencia de la pobreza extrema y de la pérdida de valores familiares, hay que trabajar mucho en las dos cosas", escribió en su red social.

Le puede interesar: Niñas que estaban con extranjero no vivían con sus padres y fueron reclutadas por 'La Terraza'

De igual manera, la exmandataria vallecaucana rechazó que se refieran al tema como "turismo sexual" y dijo que algunos extranjeros arribarían al país a participar de redes de abuso de menores.

"Qué pena con ustedes pero yo sí quiero ser cansona con este tema: No digan turismo sexual, eso no es turismo Llamémosle redes criminales de abuso sexual de menores. Los extranjeros no vienen a hacer turismo sexual, vienen a participar de una red de abuso sexual de menores", agregó Roldan.

Ante esto, la política del Valle del Cauca fue enfática en resaltar que "lo que pasó en Medellín no es turismo, es un crimen!!"

Lea además: Investigan a policías que atendieron supuesto caso de explotación a menores en Medellín

Investigación

Las autoridades de Medellín abrieron una investigación para esclarecer por qué la patrulla de Policía que llegó al hotel a atender el caso no realizó la respectiva captura del extranjero, identificado como Timothy Alan Livingston, quien fue hallado con dos menores de 12 y 13 años de edad.