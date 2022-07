El congresista que creó los puentes festivos en el país

Colombia es conocido por tener varios festivos durante el año, y es el país con más puentes festivos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde). La mayoría de estas festividades son conmemoraciones religiosas; otras son nacionales para recordar la historia del país; y también hay celebraciones internacionales.

Los colombianos acostumbran a tener unos días de descanso durante los puentes festivos que hay en el año, y aprovechan para viajar con sus familias y amigos. Sin embargo, los ciudadanos se hacen la pregunta de quién fue el congresista que creó los puentes festivos.

¿Quién creó los puentes festivos?

El congresista Raimundo Emiliani Roman fue el encargado de crear los puentes festivos mediante la ley 51 de 1983.

“Todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, tienen derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de carácter civil o religioso: primero de enero, seis de enero, diecinueve de marzo, primero de mayo, veintinueve de junio, veinte de julio, siete de agosto, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de noviembre, ocho de diciembre y veinticinco de diciembre, además de los días Jueves y Viernes Santos, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús. Pero el descanso remunerado del seis de enero, diecinueve de marzo, veintinueve de junio, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús cuando no caigan en día lunes se trasladarán al lunes siguiente a dicho día”, dice la ley 51 de 1983.

Adicionalmente, la ley dice que “cuando las mencionadas festividades caigan en domingo el descanso remunerado igualmente se trasladará al lunes. Las prestaciones y derechos que para el trabajador origina el trabajo en los días festivos, se reconocerán en relación al día de descanso remunerado establecido en el inciso anterior”.

¿Quién era Raimundo Emiliani Roman?

Raimundo Emiliani Roman nació en Cartagena en 1914 y falleció en Bogotá en el 2005. Fue uno de los senadores y exministros más reconocidos del Partido Conservador.

También fue embajador, escritor catedrático, ministro de Trabajo y de Justicia, y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. En el país se recuerda por la ‘ley Emiliani’ que permite que los días festivos se pasaran a los lunes para tres días de descanso.