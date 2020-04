El decálogo de Duque para el aislamiento preventivo, obligatorio e inteligente

El próximo 26 de abril, a las 11:59 p.m., terminará el aislamiento preventivo obligatorio. Sin embargo, el Gobierno ha insistido en que, a pesar de que las medidas han funcionado, hay restricciones que deben continuarse debido a que el coronavirus seguirá en el mundo, y las posibles vacunas aún tardan en llegar.

Por esa razón, el presidente Iván Duque está hablando de un aislamiento preventivo, obligatorio e inteligente del que, según él, ya se está hablando en Países Bajos, Alemania y Suiza. Ante esta situación, Duque habló de diez puntos clave que deben ser tenidos en cuenta para el aislamiento inteligente.

Primero: "Los niños y jóvenes deben estar en su casa, como mínimo, hasta el 30 de mayo. No universidades, no colegios, no jardines para que no se conviertan en vectores de propagación", explicó el mandatario.

Segundo: los mayores de 70 años también deben quedarse en casa hasta el 30 de mayo.

Tercero: las personas con ciertas enfermedades que las hacen más vulnerables, de igual forma, tienen que permanecer en sus casas.

Cuarto: las fronteras seguirán cerradas.

Quinto: los vuelos nacionales se podrían restablecer hasta que se evalúe su pertinencia después de que termine la emergencia.

Sexto: eventos públicos en bares, discotecas y otros espacios no pueden ser reabiertos. El presidente Duque ya ha dicho que esto debería seguir así al menos durante 18 meses.

Séptimo: el teletrabajo en la medida en que sea posible por parte del Gobierno, así como "invitar a que las empresas lo puedan hacer"

Octavo: protocolos de seguridad como el uso del tapabocas.

Noveno: cuidado en el transporte público. "Ahí podemos tener muchos focos de aglomeración y no queremos que esas aglomeraciones nos hagan retroceder en lo que hemos ganado frente al virus", dijo Duque.

Décimo: distanciamiento social, para lo que se espera que haya restricciones en eventos como misas y matrimonios: "Aquí tenemos que recuperar vida productiva mas no la vida social", concluyó el mandatario.