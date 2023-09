A su vez, miles de pacientes se han visto afectados por esta crisis y muchos están a la espera de las novedades de estas tres EPS.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que los directores de estas EPS afirmaron que seguirán atendiendo a sus afiliados y lo que buscan es tratar de advertir que están llegando a un momento crítico.

“Lo que estamos tratando de advertir es que la situación ha llegado a un momento muy crítico. De no resolverse, empezaremos a tener dificultades. Lo que anunciamos no es un cierre de operación nuestra, ni que no vamos a atender más, sino que estamos llegando a un punto en que va a empezar a ser muy difícil responder para las obligaciones que tenemos. Lo que hicimos con el Gobierno fue pedirle un espacio para plantearle soluciones”, dijo el presidente de Sanitas.