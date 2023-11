El emotivo homenaje de Raúl Ocampo a Alejandra Villafañe: conmovió a toda Colombia

La muerte de la actriz Alejandra Villafañe conmovió a todo el país y enluto a toda la industria de la televisión colombiana. Aunque luchó contra un cáncer germinal por varios meses, la famosa perdió la batalla el pasado 21 de octubre, dejando con un dolor muy grande a millones de personas que la admiraban y a sus familiares y allegados.

Uno de los más conmocionados fue Raúl Ocampo, su novio, quien recientemente estuvo en una entrevista en medios nacionales, donde reveló detalles de su relación y de lo duro que ha sido su duelo por la partida de su amor.

Puede leer: Raúl Ocampo escribió conmovedor mensaje a Alejandra Villafañe: "No estoy bien, solo estoy"

Según su relato, dijo que recuerda a Alejandra como una mujer llena de felicidad, pues pese a lo que estuviera pasando en su vida, siempre se mostraba sonriente.

"Y creo que es una honra poder hablar acerca de una mujer que era alegre, que era presente, que era amorosa y todas las personas que la conocieron, incluso a través de redes sociales, no personalmente, pueden evidenciar y decir que era tan alegre, tenía una sonrisa tan linda. Y la fortuna, pues, fue para mí de poder ver esa sonrisa fácil cuando estábamos juntos", dijo el actor.

De este modo, confesó que hablar de ella y de su fallecimiento, lo hace con el propósito de enaltecer su memoria, y de algún modo, mantenerla viva.

Siendo así, dijo que su manera de recordarla y que los demás la recuerden es partiendo de los actos y comportamientos que tiene con los demás, lo que destacaba a Villafañe entre las personas de su alrededor.

"El mejor homenaje, que se los decía ahorita, es honrarla. Y esa honra viene a través de las acciones. Yo, por ejemplo, la honro tratando de evocar en mí, en mis acciones, la alegría con la que yo la veía, la sonrisa, el poder recibir a alguien en donde sea, que me diga hermano y yo decirle, venga, deme un abrazo", mencionó en Caracol.

Por otro lado, contó detalles de cómo empezó su relación hace 5 años luego de haber sostenido una amistad por un largo tiempo.

Según dijo, todo empezó siguiendo una dinámica con la que solían jugar por una serie que le gustaba ver a la actriz.

Le puede interesar: Guillermo 'Pirry' La Rotta sufrió accidente casero en el que casi pierde la vida

"Teníamos un juego chistosísimo que era el de 'quiero que sepas que...' porque ella veía una serie mala, muy mala, muy mala, en Netflix y en esa serie resulta que las amigas españolas decían como: 'Venga fea eh, si me muero mañana quiero que sepas que te quiero".

Siguiendo las líneas del juego, constantemente se molestaban con frases muy similares de la serie. "Ella me molestaba a mí diciendo, Raúl, si me muero mañana, quiero que sepas que te quiero. Así que yo un día le digo: 'Ey, Ale, -me voy yendo en el taxi y salgo por la ventana- Ale, Ale, si me muero, mañana quiero que sepas que me gustas", concluyó.