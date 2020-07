El Espectador estudia la opción de volverse semanario

'El Espectador' está considerando la opción de volver a ser un semanario. Fidel Cano, su director, confirmó que la decisión no está tomada, pero depende de los resultados de junio.

"Estamos esperando ver los resultados de junio, cómo cerraron, para sentarnos de nuevo a revisar las opciones. Los resultados digitales han venido muy bien, los del impreso con la pandemia se han afectado fuertemente y de ahí surgió la idea", dijo Cano, consultado por RCN Radio vía WhatsApp.

Si la decisión se concreta, sería la segunda vez que 'El Espectador' se convierte en semanario. Ya lo había sido por casi siete años, entre el 2 de septiembre de 2001 y el 11 de mayo de 2008, día en que regresó a su edición impresa con el formato que maneja hasta la actualidad (tabloide europeo).

Cano explica que las redacciones de digital y del impreso están integradas desde "hace tiempo": "Eso es lo que nos da tanta tranquilidad en caso de tomar una decisión como esa u otra. Hace años tomamos la decisión de ser primero digitales y una decisión de ese tipo quizás acelere procesos, pero no los quiebra", dijo.

Además, se seguirán fortaleciendo proyectos como La Pulla y Las Igualadas.

Respecto a si habrá riesgos o no de despidos, en caso de que el medio decida ser semanario, Cano comentó que no es un tema que se esté discutiendo: "Habrá seguramente algunas actividades que no serán necesarias, más en áreas diferentes a las de contenido, pero incluso allí posiblemente haya que prescindir de algunos colaboradores".

'El Espectador' es el periódico activo de circulación nacional más antiguo del país. Fue fundado en 1887.