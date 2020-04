El famoso Patrullero de RCN, Efrain Arce, reveló que tiene cáncer

Este miércoles, Efrain Arce, el patrullero de RCN, sorprendió a sus seguidores con una noticia que lo deja por fuera de las pantallas de televisión por un tiempo, y luego de años de estar a bordo de una motocicleta hablando de movilidad o en un helicóptero reportando desde los cielos.

El famoso patrullero RCN se alejó de la actividad por cuenta de una cáncer que él mismo se encargó de revelar.

A través de un video, acompañado de sus perros, le contó a su audiencia que empezará a enfrentar esta situación en compañía de sus familiares y agarrado de su fe.

“Esta vez no vengo a hablarles de tráfico, de denuncias, de movilidad, ni siquiera de mis perritas que tanto quiero. Esta vez necesito compartir con ustedes una situación que me viene ocurriendo. Hace algunos días los médicos me diagnosticaron cáncer, un cáncer de cuello que tiene que ser intervenido rápidamente”, sostuvo.

Dijo que “la intervención quirúrgica es de muy alta complejidad”, y se le practicará este jueves, aunque recalcó que los médicos le han dado buenos pronósticos de éxito. "Aunque soy miedoso con esos temas, y ver una aguja no más me da miedo, aún así estoy optimista", sostuvo.