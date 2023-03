El fiscal no es un dictador y no es quien preside en el Congreso: Iván Cepeda

El senador Iván Cepeda advirtió que el fiscal general, Francisco Barbosa, puede presentar los reparos que considere al proyecto de ley de sometimiento, pero aclaró que no es quien preside y decide en el Congreso.

En diálogo con RCN Radio, el congresista señaló que "no es un dictador legislativo (...) si tiene nuevos reparos que los presente y con el mayor gusto lo tramitamos, pero no con la soberbia que lo escucho”.

El pronunciamiento de Cepeda se da luego de las críticas que hizo el fiscal Barbosa tras la radicación de la Ley de sometimiento y donde indicó que no era un subordinado del Estado.

En ese sentido, cepeda señaló que los reparos y las recomendaciones del fiscal general fueron incluidas cuando llegó el proyecto ante el Consejo de Política Criminal. “Tengo entendido que ocho de los nueve reparos terminaros siendo incorporados”, dijo.

“La frase en la que dice que él no va a dejar que se apruebe la ley en el Congreso, es un irrespeto ante el Congreso de la República, porque en Colombia el fiscal no es quien preside o quien tiene las mayorías. Aquí hay una deliberación del poder legislativo que es autónomo frente a la Fiscalía y él no es ningún dictador legislativo. Así que le pido al fiscal que se modere”, sostuvo Cepeda.

Respecto a si estos reparos o nuevos puntos puedan incorporarse en el proyecto de ley, Cepeda sostuvo que “sí se puede hacer porque es un proyecto que está en pleno tramite”.

Dijo que la iniciativa debería tener mensaje de urgencia, ya que se han hecho varios reclamos sobre los acercamientos de los grupos ligados al narcotráfico y a la minería ilegal, para que tengan unas reglas muy claras.