El 'galán' colombiano fue señalado de 'abusador' por actriz y presentadora venezolana

El reconocido actor Juan Pablo Raba está envuelto en una polémica por cuenta de los fuertes señalamientos que hizo una actriz venezolana en su contra por un supuesto acoso sexual.

En medio del podcast de Gustavo Campos, Joseline Rodríguez reveló que Raba la acosaba cuando trabajaban juntos en el canal RCTV.

Todo empezó cuando ella era una simple joven incursionando en la industria de la actuación. Al llegar al canal, Juan Pablo la recibió y la llevó hacia un cuarto de grabación muy oscuro y la acorraló contra la pared intentando besarla.

“Ese hombre me dio contra la pared y quería darme besos, a meterme mano”, dijo la actriz en dicho podcast.

Asimismo, aseguró que este tipo de actos le parecían una falta de respeto, pues para ella esto no era normal, aunque para él, según ella, seguramente sí lo eran.

“A mí me pareció horrible, quizá las otras lo hacían, quizás él estaba acostumbrado. Para mí fue una falta de respeto. No sé, no podía”, afirmó en la charla con Campos.

Siguiendo con el relato, contó que apenas se dio cuenta de lo que estaba pasando, logró empujarlo y llegaron unos camarógrafos que quedaron sorprendidos por lo que vieron.

Posteriormente, salió corriendo y se atacó a llorar en los lockers del lugar, pero las maquilladoras que trabajaban en el lugar le recomendaron guardar silencio, pues le advirtieron que si hablaba podía perder el trabajo.

"Ellas me decían 'cállate, porque si hablas te van a botar es a ti' (...) nadie sabía, a lo mejor si le contaba a los directivos, ellos hacían algo", dijo.