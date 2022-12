"El gobierno de Colombia ha hecho lo que tenía que hacer": Julio Londoño sobre litigio con Nicaragua

El miembro principal de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, Julio Londoño Paredes, explicó que el gobierno del Presidente Gustavo Petro cumplió con lo que debía hacer para nombrar al equipo que representará a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, en el caso que se adelanta con Nicaragua por soberanía marítima.

En diálogo con RCN Radio, Londoño se abstuvo de opinar sobre las nuevas designaciones que conformarán el equipo de litigio estratégico para afrontar las audiencias de juicio oral que se realizarán en La Haya entre el seis y el nueve de diciembre, ante el tribunal internacional.

"Yo no entro a juzgar sobre ese particular. Creo que el gobierno ha tomado una decisión sobre el particular y me limito simplemente a señalarlo", afirmó sobre la designación de Eduardo Valencia Ospina, como agente ante la Haya, Carolina Olarte, Elizabeth Taylor como coagentes, Gabriel Cifuentes como asesor y Andrés Villegas Jaramillo como representante del Ministerio de Relaciones de Exteriores y quien será el coordinador de asuntos ante la corte.

Londoño explicó que luego de las audiencias, será el tribunal internacional el encargado de estudiar los argumentos que se presentarán en los juicios.