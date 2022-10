El Gobierno nacional defendió el artículo nuevo incluido en el proyecto de ley de ‘paz total’ que plantea la posibilidad de otorgar un indulto o una amnistía a los jóvenes de la 'primera línea', procesados por posibles delitos cometidos en el marco de las manifestaciones.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo que se trata de un acto de perdón con quienes cometieron algunos errores durante las protestas que se registraron en el paro nacional, razón por la cual, no solo cobijará a los jóvenes, sino también a los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido abusos.

“Es una amnistía e indulto para quienes en el marco de las protestas que hayan cometido algún tipo de delito pudiéramos tener la figura que permitiera no solamente a los jóvenes de la 'Primera Línea', sino también incluso a los miembros de la Fuerza Pública que estuvieran cuestionados en ejercicio, nos podría permitir algo así como un pequeño acuerdo de paz alrededor de lo que fue ese momento tan congestionado de la historia reciente colombiana”, indicó.

“Se trata de hacer un gesto de perdón hacia los actores diversos que participaron ahí, al Gobierno no le parece nada malo, le parece que es un gesto de paz con uno y otro sector”, añadió el ministro Prada.

El alto funcionario del Gobierno afirmó que, si bien se trata de una iniciativa que tiene su respaldo y también el del Pacto Histórico, será el Congreso de la República el que tenga la última palabra.

“Eso lo tiene que definir el Congreso, todavía no ha comenzado el debate, apenas hay una propuesta que nació de los congresistas y el Gobierno lo ve con muy buenos ojos porque vamos caminando hacia la paz total, hacia ese perdón de la sociedad a momentos de agresividad, de protesta en el que hubo excesos, pero esos excesos no los convierte per se ni en terroristas ni en delincuentes”, señaló.

El futuro de la prórroga de la Ley de Orden Público se definirá la próxima semana en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes.