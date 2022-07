El mensaje de Jessica Cediel a Iván Duque y Gustavo Petro por el estado de las vías

Jessica Cediel se encuentra recuperándose de su más reciente cirugía de retiro de biopolímeros de sus glúteos ya terminando ese proceso la presentadora vivió un percance por culpa de los huecos que hay en la autopista norte de la capital colombiana.

Por su condición de salud no pudo ayudar a sus familiares a arreglar el problema, la presentadora explicó que iban por la autopista en sentido norte-sur , entrando a Bogotá; al carro en el que se transportaba Jessica Cediel se le estalló una llanta.

“Hola familia linda, paso por aquí a contarles nuestra ‘choco-aventura’ de la noche. Yo sé que más de uno se va a sentir identificado. Veníamos por la Autopista Norte (Bogotá), sentido norte-sur y como la Autopista Norte ‘está impecable, parece una pista de avión, no tiene un hueco, no tiene un cráter, no tiene un desnivel, Pues, señoras y señores, lo que se imaginan, se nos pegó una estallada la llanta, impresionante.”, dijo.

La también modelo aseguró que su papá les enseñó desde muy jóvenes a despinchar las llantas, pero en esta ocasión como todavía se recupera de la intervención quirúrgica no puede hacer fuerza, ni agacharse.

Así que aprovechó esta experiencia para enviar un mensaje al gobierno nacional, ya que cree que muchos ciudadanos se identifican con lo que le pasó.

“Por favor, señor gobierno de Colombia, entrante, saliente, lo que sea que ustedes quieran opinar. Inviértanle a la malla vial del país, pa’ que los carritos no sufran tanto. Yo sé que más de uno se siente identificado con esto", expresó.