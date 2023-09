El mensaje de Tirso Duarte antes de morir en Tumaco: "no lloren que sigo aquí"

En las últimas horas se conoció la lamentable muerte del cantante cubano, Tirso Duarte, como consecuencia de una fuerte golpiza que habría recibido dentro de un bar de Tumaco.

Las primeras versiones aseguran que el artista fue encontrado por las autoridades en delicado estado de salud, por lo que fue trasladado al centro asistencial más cercano.

Lea también: Falleció el cantante cubano Tirso Duarte en Pasto, tras brutal ataque

“Lo recibimos en muy malas condiciones. Paciente desaturado, somnoliento, sin respuesta a estímulos. Se le brindó la asistencia de urgencias, se procedió a realizarle unas radiografías. A nivel de cráneo muestran unas lesiones significativas que pueden comprometer la vida del paciente”, indicó el centro médico.

Fuerte mensaje

Cuatro días antes de su muerte, el cantante hizo una extraña publicación sobre la muerte y sobre la ciudad en la que murió.

Lea más: Cubano Tirso Duarte y su vinculo con la vicepresidenta de Colombia

“Me mataron pero no me mori jajajajajajajaj no lloren que sigo aqui y la sapa que dijo eso ya se va de la ciudad ,lo mande a sacar de tumaco para que siga vivo , aunque los muchachos estan alterados , que miedo , jajajajajaj ando por el (número de celular) , saludos del comandante TIRSO DUARTE , el angel negro, el master de la pinga jajajajajajaj”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram.