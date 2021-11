El peligro de ser asesinada estuvo todo el tiempo: monja Gloria Narváez sobre secuestro en África

Aseguró que estuvo con varias personas más secuestradas de Francia, Suecia y Canadá. Dijo que ella cocinó para una mujer francesa y ayudaba en primeros auxilios a otras personas en cautiverio.

"También me maltrataron, me humillaron, me ponían cadenas. Se burlaban de mí. Decían que era un perro de iglesia y me golpeaban", indicó.

"Yo nunca decía nada. Al contrario, oraba por ellos. Nunca guardé rencor. Escribía cartas con carbón a Dios todos los días y le daba las gracias por un día más de vida. Seguro Dios quiere que yo sea más humilde, más paciente, quizá más entregada a mi labor. Te agradezco por todo lo que me enseñas y te pido por las personas que me tienen secuestrada para que puedan vivir según su religión", narró.