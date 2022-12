El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, respondió a la controversia suscitada por sus anuncios de usar dineros de esa entidad para obras de infraestructura.

En entrevista con José Manuel Acevedo en Noticias RCN, el funcionario afirmó que "nunca meto la pata" y respondió a los cuestionamientos que le hizo el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, además de las aclaraciones del propio presidente Gustavo Petro, sobre el destino de los dineros en Colpensiones.

Jaime Dussán afirmó que el presidente Petro no lo ha llamado para ‘jalarle las orejas’ y agregó que “si me llaman yo no tengo ningún problema. El Presidente de la República no me ha llamado, al contrario estamos trabajando en la unificación de todo el sector, con el Ministerio de Trabajo, Colpensiones, el Sena, de tal manera que todos estemos coordinados en nuestra trabajo”, aseguró.

Resaltó que como maestro de escuela tiene la capacidad de escuchar y aprender cotidianamente. “Si el presidente me llamara la atención lo escucharía, pero ese cuento de que el presidente regaña no es cierto”, indicó.

“Colpensiones no hace ese tipo de inversiones, yo creo que no me hice entender (...) El presidente ha dicho con claridad lo que yo tengo claro: Colpensiones está dedicada a pagar pensiones, a afiliar a ciudadanas y ciudadanos y a aumentar al máximo el número de gentes que le podamos prestar el servicio pensional y prestar igualmente la institución para pagar los beneficios como lo estamos haciendo en este momento”, añadió.

También se refirió a las declaraciones del ministro de Hacienda en RCN Radio, sobre las funciones que debe tener claras el director de Colpensiones.

“Pienso que el doctor Ocampo es un hombre que conoce muchos los temas de la economía nacional, pero él como yo sabemos que nosotros manejamos unos recursos importantes del presupuesto nacional... hay veces que se presentan este tipo de temas que ponen a que sea el ministro de Hacienda, en este caso al ministro Ocampo, a que haga un tipo de pronunciamientos y él es un buen profesor cuando explica estos temas”, señaló.

Dussán afirmó que en este momento el Gobierno le está apuntando a un sistema pensional unificado, en el que estén los fondos públicos y privados.

“Estamos buscando un sistema pensional unificado, no único. Los fondos privados hoy tienen una tarea y el fondo público otra, por lo que se tienen unas diferencias que empiezan a notarse como desigualdades muy notorias”, indicó.

Dijo que Colpensiones tiene seis millones y medio de afiliados y paga pensiones a un millón y medio de personas, mientras que los fondos de pensión tienen más de 18 millones de afiliados y solo pagan 256 mil pensiones, por lo que se nota una diferencia que requiere criterios de actualización de la ley.

“No se está pensando en una reforma pensional de dos años, al actual tiene 30 años por lo que hay que pensar en un proyecto estable y unificado, donde todos tengamos responsabilidad y dure años”, sostuvo.

Agregó que no se han planteado tesis distintas a la reforma pensional planteada por el presidente de la República.

“Hacia el 11 de febrero se tendrá un primer borrador de la reforma pensional, que se pondrá a disposición de todos los sectores para las discusiones porque se presentará al congreso el 15 de marzo", dijo.

De otro lado, desmintió que en la entidad estén despidiendo personas tras su llegada y agregó que "si yo he cambiado un solo funcionario, presento mi renuncia como presidente de Colpensiones”.