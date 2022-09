El problema de invasión se soluciona con la reforma rural: Agencia Nacional de Tierras

El nuevo director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega, dijo que durante su administración se garantizará la propiedad privada, además de trabajar en recuperar las tierras que han sido invadidas de forma irregular.

En diálogo con RCN Mundo, el funcionario señaló que el problema radica en que no existe una reforma agraria y que el Estado no sabe quienes son los propietarios de por lo menos el 65% del sector rural, que aún no está formalizado.

“Se hará la reforma rural pero no va a ser mediante mecanismos de fuerza, ni ocupaciones, ni invasiones. Estamos haciendo monitoreo en el país sobre las invasiones para verificar cuantas familias son y si son tierras privadas o públicas”, dijo.

Lea también: Transportadores de carga piden que se revise fórmula que calcula precio de combustibles

Vega explicó que desde el proceso de paz se tiene el compromiso de la formalización de tierras y agregó que desde esa entidad seguirán trabajando en ese sentido.

“Colombia nunca adelantó una reforma rural (…) Hay territorios ancestrales e incumplimientos de compromisos del Gobierno (…) Hay un programa que dice que hay que entregar tres millones de hectáreas a campesinos que no la tienen, siete millones de formalización y catastro multipropósito”, dijo.

De acuerdo con Vega, el país tiene por lo menos 114 millones de hectáreas y los indígenas solo tienen 2.800 hectáreas donde siembran alimentos y dicen que el resto es para el cuidado del planeta como selvas y bosques. Sin embargo, “el 65% del rector rural no esta formalizado y el Estado no sabe quienes son sus propietarios”.