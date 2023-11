El recorte del presupuesto del 2024 será en funcionamiento y no en inversión: Minhacienda

El ministro de hacienda, Ricardo Bonilla anunció que tras la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la prohibición de la deducción de las regalías se hará un recorte al presupuesto del 2024, pero aclaró que no se tocarán los recursos de inversión sino los de funcionamiento.

El funcionario indicó que este tema será uno de los puntos importantes en el próximo consejo de ministros liderado por el presidente Gustavo Petro.

“Vamos dejar de recaudar en el 2024 alrededor de 3 billones de pesos y nos toca preveer la devolución de la retención de la fuente que se ha hecho en el 2023. Lo que dice la norma de presupuestos es que el presupuesto está aprobado por el Congreso nos toca examinar donde recortamos eso. No lo vamos a recortar en inversión porque este es el momento en el que el país necesita que se invierta mas, tenemos que ir ajustándolo en los gastos de funcionamiento que no afecte el crecimiento económico”, sostuvo.

Lea también: "Tendremos que hacer un recorte del presupuesto de 2024": Minhacienda

Fue enfático en señalar que no se va a endeudar más al país. “El camino no es endeudar más al país el camino, es al contrario volverlo a llevar a una senda de deuda sostenible”, indicó.

Apuntó además que no se ha pensando en nuevas reformas tributarias. “No vamos a plantear nuevas reformas tributarias lo que se deja de recaudar en el 2024 son casi 3 billones de pesos y no tiene sentido replantear una reforma por este valor, el tema es reordenar el gasto y por eso se tiene que identificar donde se recortará pero hoy es urgente que podamos invertir por lo tanto en la inversión no va ser”, recalcó.

Recalcó que esta discusión será analizada en detalle con los ministros para definir que se va realizar. "Este será un tema del consejo de ministros por donde va hacer el recorte”, señaló.

Al ser consultado sobre si le preocupa al Gobierno que frente a la discusión sobre cambios a la regla fiscal Fitch baje la calificación para Colombia, Bonilla aseguró que lo que se planteó con el presidente es que es hora de empezar a dar esa discusión.

Le puede interesar: Incremento de la gasolina: ¿Cuántos meses más subirá y en qué precio quedará?

“Porque si ya la regla fiscal genera limitaciones y la decisión de la Corte nos genera limitaciones y necesitamos invertir más tenemos que prever que va a pasar en el 2025”, puntualizó.