“El reto: seguir haciendo buen periodismo”, asegura Andrés Mompotes, director de El Tiempo

En diálogo con RCN Radio, Mompotes manifestó que "el principio de garantizar esa autonomía ha estado siempre sobre la mesa y creo que es un principio que se ha mantenido durante los últimos 10 años, que son los que corresponden a la participación de los accionistas como los dueños mayoritarios de 'El Tiempo'".

Por ello, consideró que "no hay otro camino posible" para conservar la reputación y vinculación con Colombia en términos de ser un medio líder, "si esa se cuida (la reputación) y en ese sentido no tengo ningún temor porque es lo que ha pasado durante los últimos 10 años y porque es lo que yo tengo claro como mensaje que me ha entregado la junta directiva y los accionistas".

Con relación a la reciente salida de Margarita Rosa de Francisco como columnista de ese periódico, Mompotes manifestó que "hay unos deberes que son básicos en nuestro oficio y es que ningún periodista puede utilizar los medios de comunicación para agraviar ni para calumniar, eso es fundamental y eso no es periodismo".

Indicó que este hecho se convierte "en una reiteración de que esto es una responsabilidad cuando se comunica y la libertad de prensa se acaba cuando afecta la libertad de los demás", al aclarar que mantendrá la independencia de los contenidos informativos a los editoriales.

Finalmente, concluyó que "es fundamental porque en un periódico la opinión que plantea públicamente una línea editorial, no debe entrar en juego con las necesidades diarias que tiene un periodista de hacer su trabajo".