El viernes 9 de junio de 1995, la historia de amor llegó a su fin. Aquel día se encontraban juntos, cuando notaron la presencia de la Policía, por esta razón, la exreina decidió esconderlo, pero de nada sirvió, ya que las autoridades dieron con su paradero y lo capturaron. Por ayudarlo a ocultarse tuvo que pagar una condena de 3 años, bajo los cargos de encubrimiento y concierto para delinquir.

El capo del narcotráfico estuvo capturado en Colombia desde 1995 hasta el año 2002, cuando fue liberado por buena conducta, pero por una petición de Estados Unidos fue recapturado meses después y extraditado en el año 2004, lugar donde debía pagar una pena hasta 2034.

En medio de una entrevista para la Revista Semana la mujer comentó: “la última vez que conversamos fue hace muchos años. Después de eso solo fueron comunicaciones por intermediarios y algunas cartas, pero nada más”.

En la conversación añadió, que antes de su extradición Rodríguez Orejuela quería que lo visitara a la cárcel, pero “estaba embaraza, tenía mi niño y mi niña, no era lo correcto con quien era mi esposo, por tal motivo no lo hice y realice un video para cerrar algunos puntos pendientes”.

Finalmente, Restrepo comentó su sentimiento a raíz de la muerte del 'Ajedrecista', “me dio muy duro obviamente. Me parece supremamente triste. Gilberto es el hombre que yo amé, y pienso que es la persona que más me amó. La única que realmente me ha amado con honestidad en la vida, en medio de todas las cosas malas que haya tenido nuestra relación y ese entorno”.

Por medio de su cuenta de Twitter Restrepo quiso expresar su dolor escribiendo: “murió Gilberto. Fue el amor de mi vida. Es imposible no sentir dolor, pero al menos terminó para él esa tortura”.