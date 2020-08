ELN acusa al uribismo de las recientes masacres en Colombia

Ante la escalada de masacres en diferentes zonas del país, el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, quién se encuentra en La Habana, culpó de estos hechos a grupos paramilitares que estarían reaccionando con violencia a la detención del expresidente Álvaro Uribe ordenada por la Corte Suprema de Justicia en medio de una investigación por manipulación de testigos y fraude procesal.

Según Beltrán, la situación del exmandatario, opositor a los acuerdos de paz, es clave para que las conversaciones se retomen durante el gobierno de Iván Duque. "Duque gobierna a nombre de Uribe (...) Si Uribe se fortalece, muere el proceso de paz. Si Uribe se debilita, tiene posibilidades el proceso de paz", dice el comandante del ELN.



En entrevista con Moisés Ávila de la Agencia AFP, Beltrán indicó que "En Colombia se abrió una coyuntura especial el 4 de agosto, cuando decidieron llamar a juicio y colocar en prisión domiciliaria al expresidente Uribe, un hombre muy poderoso. Varios seguidores de él dijeron que iban a incendiar el país, después se incrementaron las masacres. No matan solo a excombatientes sino a sus familiares, no solo a líderes sociales sino a cualquier persona, universitarios celebrando un cumpleaños".

El líder guerrillero manifestó que hay una situación de ingobernabilidad en el país tras la detención de Uribe, y que las recientes masacres son una reacción de los seguidores de el expresidente. "Se da en ese contexto porque los principales agentes de toda esa violencia son los grupos narcoparamilitares, en la zona del Pacífico, Caribe y la frontera con Venezuela".

Y agregó que "son partes muy militarizadas y a esas partes llegaron asesores desde Estados Unidos. ¿Cómo se explica que donde están más militarizados, donde están las brigadas más especializadas y están los narcoparamilitares más sanguinarios ocurran esas cosas? Si usted militariza un territorio, tiene que responder por él".

Por otra parte Beltrán negó que el ELN esté involucrado con la reciente masacre de jóvenes en Nariño "Eso no es cierto. Tenemos varios frentes en esta zona que son nacidos allí, nadie los mandó allá. Eso es en la frontera con Ecuador, zona de cultivos de coca donde los campesinos no tienen otra opción. A la gente le han preguntado (por los responsables) y dicen que es un grupo narcoparamilitar que se llama Los Contadores" (...) Ellos estaban en la zona del Pacífico y han subido a la cordillera, donde ocurrió esa masacre. Nuestra fuerza sí ha combatido con ellos porque su criterio de expansión es salir de la costa pacífica y subirse a la sierra. Pero son cosas del mes anterior, y la retaliación es atacar a las comunidades organizadas porque les atribuyen que son de influencia del ELN".

El líder negociador manifestó que las tropas del ELN han combatido con 'Los Rastrojos' en la zona de frontera con Venezuela, y agregó que ese "grupo paramilitar" transportó al líder opositor venezolano Juan Guaidó de Venezuela a Colombia.

"Llevamos décadas allí, y este año sí hubo combates con esas fuerzas. A mediados de julio esos combates bajaron, pero ellos, en retaliación, incrementaron las masacres de población civil. Es una manera de decir, todo el que tenga algún tipo de cercanía con la oposición al gobierno de Uribe, los vamos a castigar", dijo Beltrán.

Por último manifestó que el ELN está dispuesto a un cese bilateral al fuego, pero que no han encontrado respuesta por parte de el Gobierno Nacional.



El Consejo de Seguridad de la ONU exigió en junio un alto al fuego. Nuestra dirección dijo estar dispuesta a ese cese y planteó un cese bilateral (...) Pero el gobierno no responde. Pedimos que el gobierno atienda el llamado (...) Van 33 masacres, esto pasa y el gobierno no se conmueve. Estas matanzas de jóvenes han sido un campanazo que despierta a la gente a decir basta".