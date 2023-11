ELN dice que por operaciones militares, no ha liberado al papá de Luis Díaz

El ELN afirmó este domingo que la liberación del padre del futbolista Luis Díaz, secuestrado por ese grupo, se ha retrasado por las operaciones militares en la zona de Barrancas, La Guajira.



"La zona sigue militarizada, realizan sobrevuelos, desembarco de tropas, perifoneos, ofrecen recompensas y una intensa operación rastrillo. Esta situación no permite la ejecución del plan de liberación de manera rápida y segura, en donde no corra riesgo el señor Luis Manuel Díaz", señaló el Frente de Guerra Norte del ELN en un comunicado.



El jefe del ELN, alias Antonio García, reconoció este fin de semana que dicho frente fue el que secuestró el pasado 28 de agosto al padre del futbolista del Liverpool y de la selección colombiana en la localidad de Barrancas, donde vive la familia, y aunque admitió que fue un "error" haberlo hecho para obtener dinero por su rescate y prometió dejarlo en libertad, eso no ha ocurrido aún.

Lea también: Disidencias de las Farc suspenden mesa de diálogo con el GobiernoEn su comunicado de hoy, el ELN señala además que desde el pasado 2 de noviembre, cuando anunciaron la intención de liberar al padre de Luis Díaz, iniciaron el proceso "para hacerla lo más pronto posible" pero quieren "evitar incidentes con las fuerzas oficiales".