ELN levantó paro armado en el Chocó: estas son las razones

El viernes 9 de febrero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un paro armado indefinido en Chocó, afectando a aproximadamente 27.000 personas y siendo considerado como una violación a los acuerdos de paz.

Cuatro días después, el 13 de febrero de 2024, el ELN emitió un comunicado informando que el bloqueo llegaba a su fin. En el comunicado, el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN expresó su solidaridad con los habitantes del departamento del Chocó, reconociendo las dificultades enfrentadas en la región a lo largo de los años debido a la criminalidad y el despojo de recursos.

Le puede interesar: El cese al fuego no es un permiso para la comisión de delitos: Gobierno al ELN y las disidencias

"La única manera como se visibiliza la problemática en el Chocó ha sido a través de las vías, de hecho, como son los paros armados que nos ha tocado realizar como insurgencia y la movilización popular. Más, sin embargo, autoridades del estado dicen no conocer de combates en la región del San Juan, no le mientan al país que eso es lo que no permite que haya esperanzas alentadoras de paz a futuro", dijeron en un inicio en un comunicado compartido en X.

Entre algunos de sus argumentos, el ELN responsabilizó al estado, las fuerzas militares y paramilitares de lo que ocurre en la región. Sin embargo, anunció que el paro armado llegaría a su fin a partir del 14 de febrero de 2024.

Lea también: “Bloqueo armado fluvial en Chocó es un acto que viola el cese al fuego”: FF.MM.

"El Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, damos por finalizado el paro armado a partir de las 00:00 horas del día 14 de febrero del año 2024. Agradecemos a todos los pobladores que asumieron el llamado y no se presentaron incidentes", enfatiza el texto.