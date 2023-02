ELN tiene voluntad de paz, pese a secuestro de militar en Arauca: comisionado de Paz

El alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, se refirió al secuestro del sargento Libey Danilo Bravo, en el municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca.

Según el alto funcionario del Gobierno nacional, pese a este hecho, que se da en medio del segundo ciclo de negociaciones de paz en México, el Ejército de Liberación Nacional, quien se atribuyó el plagio, sí tiene voluntad de paz.

“Hay voluntad de parte del Ejército de Liberación Nacional, estamos hablando en un diálogo en medio de una conflictividad armada que no tiene cese de fuego”, señaló.

Agregó que “ya se pidió la liberación, por parte del mismo presidente de la República, cuando recibimos la información estando en México, de inmediato lo exigimos”.

Estas declaraciones se dan luego que el presidente, Gustavo Petro, condenara por medio de su cuenta en Twitter el secuestro del sargento, y advirtiera que estos hechos “sabotean cualquier posibilidad de paz”.

Rueda, también se refirió al polémico audio, donde se escucha al hermano del presidente, Gustavo Petro, donde asegura lo puso en el cargo y que el es el “alto comisionado de paz internacional”.

“A mi el presidente fue el que me puso en el cargo. No se si es el comisionado internacional, pero no depende del Estado, no depende del Gobierno de Colombia”, enfatizó.

Asimismo, enfatizó en que Iván Márquez no tiene estatus político ya que “la ley 2272 en el artículo 2 se refiere a que se excluye a personas que han firmado proceso de paz, de ser beneficiados de esta ley”, por lo que el único camino sería el sometimiento.

Sobre el inicio de los diálogos con las disidencias de “Iván Mordisco”, informó que se está esperando que algunas personas sean excarceladas conforme la constitución y las disposiciones legales, durante diez días, suspendiendo su condición de privados de la libertad para que “estén en la reunión y regresen a la cárcel”.

