Las ofertas de empleo han comenzado a tomar mayor relevancia en Colombia en momentos en que el país intenta superar la crisis económica desatada por la pandemia de Covid.

Las ofertas con salarios altos también hacen parte de la reactivación que busca brindar estabilidad a las personas y mejorar la calidad de vida.

Una tentadora oferta de empleo busca contratar personas por salarios superiores a los 3 mínimos legales, brindando estabilidad en la compañía.

Se trata de una empresa en Barranquilla que se encuentra buscando personas para ocupar el cargo de Ingeniero y Analista de Desarrollo.

Para este cargo la compañía destinó un salario a partir de los $3.000.000, el cual puede variar, según la experiencia.

Como requisito la empresa exige que el aspirante se encuentre cursando carrera universitaria afín al cargo o ya graduado. De igual forma debe demostrar experiencia mínima de dos años en desarrollo.

Requerimientos

Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional

Experiencia: 2 años

Idiomas: Español ,Inglés

Edad: A partir de 25 años

Conocimientos: C#, Java, Python, Adaptación al cambio, Análisis, Autoconfianza, Gestión del Tiempo, Organización, Orientación al logro, Trabajo en equipo, Scrum, Agile

Disponibilidad de viajar: No

Disponibilidad de cambio de residencia: No

Si cumple con los requisitos y le interesa la oferta puede aplicar ingresando al link: Postularme para el trabajo