Empresa que hizo polémicas ventas a Presidencia explica la situación ¿Son una fachada?

El fin de semana se hizo pública una larga lista con los elementos que se habrían comprado para las casas privadas del presidente de la República, Gustavo Petro, y la vicepresidente Francia Márquez.

Las compras desataron polémica entre sectores políticos no solo por los costos y los montos, sino por el compromiso de austeridad del actual gobierno. Lo que más llamó la atención es que entre los artículos que se compraron con este dinero, están dos edredones con plumas de ganso que están evaluados en más de 8 millones de pesos, además de un televisor de 27 millones de pesos y dos vitrocerámicas que se emplean en la cocina, por más de $34 millones.

Según se conoció, el proveedor de estos elementos es Polyflex, que, según registros de contratos, mostraban que esta compañía se dedicaba a la venta de suministros de bioseguridad.

No obstante, en las últimas horas se especuló si esta compañía era solo una fachada dado que la sede de la empresa en Bogotá queda ubicada en una vivienda, ubicada en la calle 146 F con carrera 78, está en un sector residencial. RCN Mundo constató que su fachada no tiene letrero o algún indicador que haga referencias a la empresa mencionada. Solamente uno de los dos timbres dispuestos en el frente tiene en letras muy pequeñas, el nombre "Polyflex".

Habla el vendedor

Debido a todas las versiones que surgieron, el dueño y representante legal de Polyflex, Jaime Beltrán, habló con Noticias RCN sobre esta situación, asegurando que no son una empresa fachada y que llevan varios años contratando con entidades estatales, aunque es la primera vez que contratan con presidencia.

En primer lugar aclaró que Polyflex tiene su sede administrativa en la localidad de Suba al norte de Bogotá y que la empresa fue creada en 1995 en Dosquebradas, Risaralda.

En ese sentido, explicó que se trató de dos contratos por 160 millones de pesos que obtuvieron por que ellos publican sus productos en la plataforma Colombia Compra Eficiente, y que las entidades estatales son libres de elegir y de comprar.

"Somos una empresa legalmente constituida, no somos una empresa fachada, tenemos un certificado de Cámara de Comercio a nombre mío y llevo varios años pagándole los impuestos a la Dian. No somos una empresa de papel (...) Nosotros simplemente ponemos una oferta y cada quien compra, yo no sé quién haya vendido para la Casa de Nariño en casos anteriores”, dijo en otra entrevista con Semana.