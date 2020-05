"Empresas de servicios públicos no pueden promediar la tarifa": viceministro de energía

El viceministro de Energía, Diego Mesa, aseguró que el Gobierno congeló el alza en las tarifas del servicio de energía, ante el aumento de las denuncias que se han hecho desde diferentes zonas del país.

En diálogo con RCN Radio, el funcionario reconoció que las tarifas sí han tenido unos incrementos durante los meses de febrero, marzo y abril, en cuanto al costo del kilovatio de las facturas, por el bajo nivel de los embalses.

"Cuando el Gobierno identificó que por la pandemia se iba a extender el confinamiento obligatorio, se estableció que el valor tarifario no se puede incrementar por los próximos dos meses, incrementar (...) El costo de kilovatio-hora no puede subir porque se estaría violando la Norma que se estableció en medio de la pandemia por parte del Gobierno", señaló Mesa.

Cabe mencionar que se han venido conocido diferentes denuncias por parte de los usuarios quienes señalan que han tenido incrementos en los servicios de hasta el 100%. Algunas de las denuncias señalan cobros irregulares ya que las viviendas o locales comerciales no han sido ocupados en los últimos meses.

En ese sentido, el viceministro precisó que frente a esas denuncias, "si a estas personas les están haciendo un promedio de los últimos seis meses (que no se puede hacer por parte de ninguna empresa), inmediatamente debe hacer un reclamo ante la Superintendencia de Servicios Públicos, porque debe haber una sanción para las empresas prestadoras".

De acuerdo con el funcionario, "se pueden dar incrementos en el consumo hasta por el 15%", aunqe advirtió que "a partir del 15 de abril no puede haber un aumento y si hay una empresa que está incumpliendo, tiene que ser sancionada porque la opción tarifaria es de carácter obligatorio desde el día que quedó en vigencia la resolución".

Señalo que en el caso del sector de la energía eléctrica y el gas natural, los alivios son automáticos. "Aquí el usuario no tiene que pedir los periodos de gracia, ya que por el simple hecho de no pagar la factura da a entender a la empresa que va a diferir el costo y esto a pesar de que no es una solución, alivia el bolsillo de las personas para que las personas que no tienen cómo pagar".

Mesa explicó que las personas que no tienen como pagar las facturas, no tienen que hacerlo, ya que de acuerdo al estrato se le diferirá el costo hasta en 36 meses y en algunos casos habría meses de gracia.

"En el caso del estrato uno y dos, automáticamente le van a diferir a 36 meses el costo con dos meses de gracia. En los estratos 3 y 4 a 24 meses y en estratos mayores o en zonas comerciales e industriales, el prestador del Servicio está obligado a generar un esquema de pago", dijo.

El viceministro de Energía, Diego Mesa, señaló que "es importante hacer los reclamos ante la superintendencia de Servicios Públicos, en Bogotá a través de la línea telefónica 691 3006 o a la línea gratuita nacional 01 8000 910 305, al igual que desde la página web, donde pueden ingresar las quejas de manera virtual".